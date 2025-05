GTA 5 è più realistico grazie ai fan, e GTA 6 può aspettare

A distanza di oltre dieci anni dal suo debutto, GTA 5 continua a sorprendere grazie alla passione della community.

Il modder iammrmikeman ha appena pubblicato una nuova mod per la Enhanced Edition del gioco che punta a rivoluzionare la fisica attraverso una rielaborazione profonda del motore Euphoria, già usato nel titolo (che trovate su Amazon) ma in parte “castrato” nelle versioni commerciali.

La mod, chiamata Next Gen Euphoria (e che potete scaricare gratis qui), promette un'esperienza più cruda e credibile, restituendo ai personaggi e all’ambiente una fisicità più coerente e immersiva.

Secondo quanto dichiarato dall’autore, questa modifica riattiva molte delle funzioni disattivate del motore fisico, migliorando drasticamente le reazioni dei personaggi a urti, cadute e colpi d’arma da fuoco.

I pedoni, ad esempio, non reagiranno più tutti allo stesso modo quando vengono investiti, e persino le cadute saranno più varie e dinamiche.

Anche il protagonista, insieme agli NPC, sarà in grado di tentare di rimanere in piedi prima di crollare a terra, rendendo ogni interazione più realistica e meno meccanica.

Inoltre, il numero di personaggi "ragdollizzati" contemporaneamente è stato ampliato, rendendo le sparatorie e gli incidenti ancora più spettacolari.

A detta degli utenti che l’hanno provata, l'effetto generale è quello di un gioco finalmente “vivo”, dove il caos urbano tipico di Los Santos acquista un nuovo peso visivo e sensoriale.

Anche se al momento non esistono video di confronto ufficiali, la mod è di piccole dimensioni e facilmente scaricabile, per cui il consiglio è di provarla in prima persona e vedere l’effetto che fa.

Personalmente, trovo affascinante come GTA 5 continui a reinventarsi, spinto dalla creatività della community più che da Rockstar stessa. È la prova che, con gli strumenti giusti, un grande gioco può diventare ancora migliore. Aspettando GTA 6, ovviamente.

Restando in tema, giorni fa vi ho segnalato un'altra mod di GTA 5 con riflessi ray-traced migliorati per un'esperienza visiva ancora più immersiva rispetto all'originale.