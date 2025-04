GTA 5 sempre più fotorealistico, aspettando GTA 6

L'universo di Grand Theft Auto V si prepara a brillare di nuova luce grazie all'impegno della community di modder che continua a spingere i confini tecnici del gioco ben oltre le intenzioni originali degli sviluppatori.

Un importante aggiornamento alla già popolare mod "V: Definitive Edition" promette di rivoluzionare l'aspetto visivo del titolo Rockstar introducendo miglioramenti significativi al sistema di ray tracing, portando l'esperienza grafica a livelli finora inesplorati nell'ecosistema di Los Santos.

BadassBaboon, figura nota nella scena del modding di GTA V, ha recentemente confermato attraverso il suo Patreon che sta lavorando a una caratteristica esclusiva che andrà a perfezionare il sistema di riflessioni ray-traced del gioco.

Secondo quanto riportato, gli asset presenti nell'ultima versione ufficiale del titolo non sono stati adeguatamente ottimizzati per sfruttare appieno le potenzialità delle nuove tecnologie di illuminazione.

La mod si propone quindi di intervenire in modo mirato su elementi specifici come pozzanghere, superfici riflettenti, vetri e finestre distribuite in tutta la mappa di gioco.

Gli screen preliminari condivisi dal modder mostrano già risultati impressionanti, con un livello di realismo nelle riflessioni che supera nettamente quanto offerto dalla versione Enhanced Edition ufficiale, suggerendo un potenziale grafico ancora inespresso nel motore di gioco.

Nonostante Grand Theft Auto V Enhanced Edition rappresenti già un notevole passo avanti rispetto alle versioni precedenti, l'intervento della community dimostra come ci sia ancora ampio margine di miglioramento.

Questi sviluppi non riguardano solo il presente del titolo, ma offrono anche interessanti spunti su ciò che potremmo aspettarci dal prossimo capitolo della serie.

Le innovazioni implementate nella versione potenziata di GTA V costituiscono probabilmente un'anteprima delle funzionalità ray tracing che vedremo in Grand Theft Auto VI, la cui uscita è prevista entro la fine dell'anno.

La qualità delle riflessioni e dell'illuminazione globale che i modder stanno riuscendo a ottenere suggerisce che Rockstar abbia già posto solide basi tecniche per il futuro della serie.