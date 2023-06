Gran Turismo 7 per PS5 con uno sconto del 38%! Imperdibile!

Anche questo weekend, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi scontati. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la versione PS5 di Gran Turismo 7, che attualmente potete portarvi a casa a soli 49,99€, rispetto agli usuali 80,99€ di listino, con uno sconto del 38% e un risparmio reale di 31€.

Gran Turismo 7, ultimo capitolo dell'acclamata serie di giochi di corse realizzata da Polyphony Digital, fa pieno uso della potenza della PS5 per portare il realismo a nuovi vertici inauditi. Le auto e le piste sono state replicati con precisione, e l'engine di fisica è stato potenziato per fornire un'esperienza di guida ancora più immersiva.

Molte innovazioni vengono presentate con Gran Turismo 7, tra le quali spicca un sofisticato sistema meteorologico che rende le corse ancor più avvincenti. Nonostante ciò, i giocatori potranno ancora godersi i tradizionali circuiti come Trial Mountain e High-Speed Ring, luoghi ideali per mettere alla prova le loro auto preferite.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che «Gran Turismo 7 fa tornare la modalità carriera che i giocatori avevano richiesto a gran voce [...] si nota in modo lapalissiano quanto si tratti di un gioco raffinato, semplicemente perfetto per i cultori dell'automobilismo, realizzato con grandissima cura per i particolari. L'online con base mutuata da Gran Turismo Sport e il supporto continuativo garantiranno lunga vita al gioco [...]».

