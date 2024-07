Gran Turismo 7, nuovo e ricco aggiornamento da domani: ecco le novità gratuite

Gran Turismo 7 è pronto ad aggiornarsi nuovamente con una delle sue patch più corpose: Polyphony Digital ha rilasciato oggi, 24 luglio 2024, l'update 1.49,

Non è la prima volta che il gioco (che trovate scontato su Amazon) si aggiorna, ma l'update odierno è sicuramente molto sostanzioso.

Advertisement

Del resto, era già stato ampiamente anticipato alcuni giorni fa, ma ora è il momento di metterci sopra le mani. L’aggiornamento 1.49 di Gran Turismo 7 sarà disponibile dalle 8:00 (ora locale) di giovedì 25 luglio.

Come riportato anche da PS Blog, è stato introdotto un importante aggiornamento per il modello di simulazione fisica dell'auto.

L'aggiornamento riguarda principalmente il modello fisico delle sospensioni e il modello di calcolo fisico degli pneumatici, con un conseguente spostamento del peso molto più naturale in curva.

Anche la risposta degli pneumatici è stata migliorata, così come il riscaldamento e l'usura degli stessi sono più realistici. Il movimento dell'auto è più dinamico e la sensazione di guida è ulteriormente migliorata.

Il tutto sarà accompagnato da ben 6 nuove auto giocabili: di seguito trovate l'elenco completo con tutti i nuovi veicoli.

BMW M3 (E36) 1997

Ferrari F430 Scuderia 2007

Genesis Gran X Racer Vision Gran Turismo Concept

Lamborghini Gallardo LP560-4 2008

Ruf RGT 4.2 2016

Subaru Impreza WRC 1998

Ma le novità non sono finite qui: torna la Kleine Scheidegg, in questa rivisitazione di un classico circuito GT Original, situato proprio sotto la parete nord dell'Eiger, una delle località più famose delle Alpi svizzere.

Passando accanto alla stazione ferroviaria della Jungfrau, a 2.016 metri sul livello del mare, questo tracciato tecnico presenta una serie di curve strette e tortuose a destra e a sinistra.

Con pochissimo spazio per le manovre e continui cambi di quota, un giro pulito richiede la massima concentrazione e tecnica di guida. Un'area box nel tunnel alla fine del percorso significa che questo tracciato è anche predisposto per gare in scala reale.

Ricordiamo che l'ultimo update di gioco è stato rilasciato a maggio e ha introdotto 5 auto giocabili.