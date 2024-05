Gran Turismo 7, disponibile da oggi l'update 1.48: ecco le novità

Tra pochi minuti sarà ufficialmente disponibile il nuovo aggiornamento di Gran Turismo 7 per il mese di maggio, con ben 5 nuove auto giocabili tutte da scoprire.

L'update 1.48 sarà disponibile al termine della fase di manutenzione dei server, che dovrebbe essere completata intorno alle ore 10.00 del mattino odierne, ovvero pochi istanti dopo che pubblicheremo questo articolo.

Nel frattempo, Polyphony Digital ha già confermato tutte le novità che attenderanno i fan di Gran Turismo 7 (lo trovate scontato su Amazon), in linea con gli ultimi aggiornamenti mensili.

Gli sviluppatori hanno confermato quali saranno tutte le nuove auto da sbloccare, che vi avevamo già anticipato nelle scorse giornate, ma per la precisione si tratta dei seguenti modelli:

Honda Civic SiR・II (EG) '93

Honda NSX GT500 '00

Nissan Skyline GTS-R (R31) '87

Volvo 240 SE Estate '93

Volvo V40 T5 R-Design '13

Sarà anche aggiunto il Menù extra numero 39 alla modalità Café, intitolato "Collezione: Auto delle competizioni GT giapponesi". Potrete accedervi non appena avrete raggiunto il livello collezionista 48.

Come ultime novità, segnaliamo anche la nuova sezione "Sposta la visuale in alto e in basso II" per la modalità Scapes e ben 4 nuovi eventi per i circuiti mondiali, che vi riporteremo di seguito:

Coppa amatori europea 400: Kyoto Driving Park - Yamagiwa

Kyoto Driving Park - Yamagiwa Sfida A/A giapponesi 450: AUTOPOLIS INTERNATIONAL RACING COURSE - Circuito corto

AUTOPOLIS INTERNATIONAL RACING COURSE - Circuito corto Sfida A/P giapponesi 450: Autodrome Lago Maggiore - Ovest

Autodrome Lago Maggiore - Ovest Campionato mondiale Turismo 800: Circuit de Sainte-Croix - A

Nel changelog completo, che potete trovare al seguente indirizzo, vengono segnalate anche diversi bugfix e alcune piccole novità, come nuove conversazioni nel Café con Car Designer e altri personaggi, oltre all'aggiunta di Volvo nel Brand Central, grazie alle ultime aggiunte.

Un aggiornamento dunque decisamente ricco per i fan di Gran Turismo 7: vi consigliamo di aggiornare le vostre copie il prima possibile, non appena la manutenzione sarà ufficialmente terminata.

Se invece non avete ancora provato il racing game esclusivo di PlayStation, cogliamo l'occasione per segnalarvi che lo trovate in offerta su PS Store grazie alle promozioni Days of Play.