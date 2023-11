Gran Turismo 7, l'update 1.40 è il più grande di sempre: ecco tutte le novità

Pochi giorni fa Kazunori Yamauchi aveva promesso un «grande aggiornamento» in arrivo per Gran Turismo 7: da oggi l'update 1.40 è ufficialmente disponibile e possiamo dire che quelle parole non erano state affatto scelte casualmente.

L'ultima esclusiva di Polyphony Digital (che trovate su Amazon) è migliorata costantemente dal lancio con tanti nuovi aggiornamenti, ma l'ultimo di questi e che dovreste poter già scaricare potrebbe rappresentare un vero e proprio punto di svolta.

Come già avevamo provato a presupporre prima dell'annuncio ufficiale, il nuovo aggiornamento ha introdotto la versione definitiva dell'IA Sophy: l'intelligenza artificiale era stata resa precedentemente disponibile solo su alcune auto e in una versione molto più limitata, ma aveva già sorpreso i fan per la sua aggressività.

Grazie alla versione "2.0", ora potete provare a sfidarla con ben 340 veicoli diversi e su nove tracciati: basterà scegliere "Quick Race" su una delle piste compatibili, che trovate al seguente indirizzo, e selezionare GT Sophy come vostro rivale. Tuttavia, vi avvisiamo che questa nuova IA è disponibile solo per la versione PS5.

Ma questa è solo una delle tante novità presenti nell'update: Polyphony Digital ha confermato di aver aggiunto ben 7 nuove auto giocabili, portando la line-up completa di Gran Turismo 7 a 483 modelli per 67 marchi.

È stato aggiunto anche Lake Louise come nuova pista giocabile, che include una versione lunga, corta e triovale. Inoltre, potrete anche mettervi alla prova con le corse su neve: trovate tutti i dettagli al seguente indirizzo.

Infine, ma non certo per importanza, segnaliamo nuove gare nei World Circuit e due corse per giocatori esperti, un nuovo pulsante in grado di elencarvi comodamente tutti gli eventi e le nuovissime sfide settimanali, disponibili solo dopo aver già sbloccato il finale del gioco completo.

A tal proposito, segnaliamo anche che Gran Turismo 7 ha aggiunto nuovi menù nel GT Café: non possiamo che invitarvi a scaricare la patch 1.40 il prima possibile e augurarvi buon divertimento!

Insomma, il guanto di sfida a Forza Motorsport è stato ufficialmente lanciato: starà ai giocatori decidere se queste novità riusciranno a far emergere come vincitrice dello scontro l'esclusiva PlayStation.