Gran Turismo 7, l'aggiornamento di novembre è in arrivo con 5 nuove auto

L'aggiornamento 1.53 di Gran Turismo 7 arriverà ufficialmente la prossima settimana: si è fatto attendere a lungo, ma l'update di novembre è finalmente quasi pronto per il download su PS5 e PS4.

È ormai passato più di un mese dal debutto dell'aggiornamento di ottobre, ma evidentemente a Polyphony Digital serviva qualche settimana in più per mettere a punto gli ultimi correttivi della patch.

Gran Turismo 7 (lo trovate scontato su Amazon) si prepara ad accogliere ben 5 nuove auto gratuite, con la prossima patch che presumibilmente dovrebbe andare online da giovedì 21 novembre, se seguirà le stesse tempistiche dei precedenti update.

Come sempre, Kazunori Yamauchi ha pubblicato sul proprio account ufficiale X un teaser che ci mostra le silhouette delle nuove auto in arrivo: potete vedere il post in questione al seguente indirizzo.

Gli esperti di GTPlanet ci aiutano ancora una volta a fare chiarezza sulle nuove auto in arrivo, svelando quelli che — a parer loro — dovrebbero essere i veicoli introdotti con l'aggiornamento di novembre 2024.

In alto a sinistra è possibile scorgere una Suzuki Jimny di ultima generazione: dato che è già stata aggiunta nell'aggiornamento di gennaio, è plausibile immaginare che si tratti del modello World o della variante Sierra.

Procedendo in senso orario troviamo la Ford Escort RS Cosworth, uno dei veicoli più richiesti dalla community: è possibile identificarlo grazie alla sua ala posteriore, unica nel suo genere. Dovrebbe trattarsi della variante su strada, data la presenza del tetto apribile.

Si prosegue con una Porsche 911 della generazione 992: probabilmente si tratta del modello Turbo o Turbo S, ma GTPlanet ammette che è attualmente difficile stabilire con precisione di quale variante si tratta, dato che la silhouette oscura dettagli importanti.

Accanto a questo veicolo troviamo un'altra auto di casa Porsche, la Mission X Concept: una hypercar all-electric presentata nel 2023 per festeggiare il 75esimo anniversario della compagnia.

L'ultimo veicolo è sicuramente il più difficile da identificare, ma ci sono buone probabilità che possa trattarsi della Mercedes-Benz W196 Monoposto. Tuttavia, dovremo aspettare il reveal ufficiale per scoprire se tale ipotesi sarà corretta.

Nelle prossime giornate dovrebbe arrivare l'annuncio sul sito ufficiale di Gran Turismo 7: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.

Cogliamo l'occasione per ricordarvi che Polyphony Digital sta lavorando anche a un'esperienza free-to-play che omaggerà il primo capitolo di Gran Turismo: My First GT sarà disponibile durante la stagione natalizia.