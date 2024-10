Gran Turismo 7, disponibile l'update 1.52: ecco cosa cambia

Come già preannunciato nel corso della settimana, Polyphony Digital ha ufficialmente rilasciato l'aggiornamento 1.52 di Gran Turismo 7, disponibile da questo momento per il download su PS5 e PS4.

L'aggiornamento di ottobre ci permetterà di scoprire 3 nuove auto, oltre a diverse novità molto interessanti per gli appassionati, come nuovi menù Café, nuovi eventi mondiali e un'espansione dell'IA Sophy.

Le vostre copie di Gran Turismo 7 (che trovate in versione fisica su Amazon) possono dunque essere già aggiornate da questo momento, operazione necessaria per tornare ad accedere a tutte le funzionalità disponibili solo con una connessione online.

Di seguito vi riporteremo tutte le novità annunciate dagli sviluppatori per la nuova patch, che potete consultare in versione integrale direttamente sul sito ufficiale:

Gran Turismo 7: le novità della patch 1.52

1. Auto

Sono state aggiunte queste nuove tre vetture:

Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR GSR '04 (acquistabile da "Brand Central" e presso il concessionario "Auto usate")

Nissan GT-R Premium edition T-spec '24 (acquistabile da "Brand Central")

Toyota Hiace Van DX '16 (acquistabile da "Brand Central")

È stata aggiunta una nuova scelta di colore al seguente modello di auto:

Toyota GR010 HYBRID '21

2. Circuiti mondiali

I seguenti nuovi eventi sono stati aggiunti a "Circuiti mondiali":

Colorado Springs

- Evolution Meeting

- Evolution Meeting Circuit de Sainte-Croix

- Coppa Nissan GT-R

- Coppa Nissan GT-R Autodromo di Monza

- Evolution Meeting

- Evolution Meeting Tokyo Expressway

- Coppa amatori

- Coppa amatori Kyoto Driving Park

- Evolution Meeting

3. Gran Turismo Sophy

Gran Turismo Sophy è ora implementata nelle seguenti varianti dei tracciati:

Brands Hatch・GP Circuit

Dragon Trail - Litorale

4. Café

È stata aggiunta la seguente sfida Menu:

Sfida Menu 51: "Evolution Meeting" (dal Livello collezionista 32)

È stato aggiunto il seguente menu extra:

Menu extra nº 41: "Collezione: Audi" (dal Livello collezionista 42)

Aggiunte nuove serie di conversazioni con i designer automobilistici e i personaggi che visitano il Café.

5. Brand Central

Sono state aggiunte al museo nuove voci per il seguente marchio:

Nissan

6. GT Auto

Manutenzione e servizio auto

La Sostituzione motore è ora disponibile per le seguenti auto (dal Livello collezionista 50):

Mazda Roadster NR-A (ND) '22

Mazda Roadster Touring Car

Mitsubishi Lancer Evolution Final Edition '15

Mitsubishi GTO Twin Turbo '91

Nissan Silvia Q's (S13) '88

Nissan Silvia spec-R Aero (S15) Touring Car

Toyota 86 Gr.4

Toyota 86 GRMN '16

Toyota 86 GT '15

Toyota Hiace Van DX '16

7. Scapes

"Chicago" è stata aggiunta come sezione di Scapes.

Come ulteriori novità della patch 1.52, gli autori di Gran Turismo 7 spiegano di avere regolato i modelli simulativi di sospensioni e sterzo, prevenendo il sollevamento anteriore in curva e il sovrasterzo in frenata, ma anche di aver modificato il comportamento dell'ABS per collegare la frenata assistita all'effettiva pressione del freno.

Inoltre, sono stati regolati i parametri della configurazione automatica del Fanatec Podium e risolti diversi bug e problemi di localizzazione del testo.

Una patch insomma dunque particolarmente ricca di interventi: non possiamo che augurare buon divertimento a tutti gli appassionati di Gran Turismo 7 con tutte le ultime novità.