Gran Turismo 7, l'aggiornamento di marzo 2024 è in arrivo

Novità in vista su Gran Turismo 7: il director Kazunori Yamauchi ha infatti svelato che sta arrivando un nuovo aggiornamento mensile, che come di consueto introdurrà tante nuove auto giocabili.

Come i fan di Gran Turismo 7 (lo trovate su Amazon) ormai avranno imparato ad aspettarsi, l'annuncio è arrivato sotto forma di un breve teaser, che ci mostra le nuove auto soltanto con apposite silhouette oscure.

Un invito per provare ad indovinare quali auto sono in arrivo con l'update di marzo: il breve teaser video è stato pubblicato su X e potete ritrovarlo qui di seguito.

Gli esperti di GTPlanet dovrebbero essere riusciti anche questa volta a capire quali automobili potremo aspettarci nel nuovo aggiornamento di Gran Turismo 7.

In basso a destra troviamo la Toyota GT-One, una delle auto più amate dai fan della saga di Polyphony Digital fin dal suo esordio in Gran Turismo 2 e pronta a fare il suo debutto anche nel settimo capitolo.

Non è chiaro quale versione sarà introdotta nello specifico, anche se il teaser sembrerebbe suggerire che si tratterebbe del modello 1999 LMGTP.

In basso a sinistra scopriamo invece la Audi R8 di seconda generazione, che finalmente si unirà alla "sorella" di prima generazione.

Infine, ma certamente non per importanza, l'automobile in cima sarà il primo SUV giocabile in Gran Turismo 7: la Lamborghini Urus.

Possiamo presumibilmente aspettarci tante altre novità in questo aggiornamento che dovrebbe arrivare giovedì 28 marzo, ammesso che la programmazione non cambi rispetto ai mesi precedenti: vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena sarà disponibile.

Ricordiamo che anche con l'aggiornamento dello scorso mese sono stati introdotti 3 nuovi veicoli, insieme a menù per il Café ed eventi speciali.

Dopo un avvio abbastanza problematico, Gran Turismo 7 è riuscito a conquistare la fiducia dei suoi appassionati, dimostrandosi anche uno dei capitoli di maggior successo di sempre.