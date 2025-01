Gran Turismo 7, il primo aggiornamento del 2025 è in arrivo

Dopo un lungo silenzio, Polyphony Digital ha ribadito ancora una volta l'intenzione di aggiornare regolarmente Gran Turismo 7, rivelando un teaser per il primo aggiornamento del 2025.

L'annuncio è arrivato ancora una volta tramite un misterioso post su X di Kazunori Yamauchi, con un'immagine che ci mostra le silhouette di ben 4 nuove auto giocabili.

Il teaser ci conferma anche che il nuovo aggiornamento arriverà la prossima settimana: considerando che solitamente gli update vengono rilasciati ogni giovedì, possiamo ipotizzare che la patch sarà disponibile dal 30 gennaio.

Per capire quali saranno invece le nuove auto giocabili di Gran Turismo 7 (lo trovate scontato su Amazon, a proposito) ci affidiamo ancora una volta agli esperti di GTPlanet, che sembrerebbero aver già scoperto quali saranno le probabili aggiunte.

Due di queste auto sono tecnicamente già note, ovvero la Hyundai IONIQ 5N e F3500-A: quest'ultima è un'auto creata appositamente per il videogioco e che richiama l'estetica dei veicoli di Formula 1 dei primi anni '90.

Questo ci lascia con sole 2 auto di cui scoprire l'identità: una di queste dovrebbe essere la Honda Civic, sebbene non sia chiarissimo di quale modello nello specifico si tratti.

L'ultima nuova macchina giocabile è più difficile da identificare, ma si tratterebbe di un crossover compatto moderno: si tratterebbe della prima volta che un veicoli di questo tipo diventerebbe giocabile nella serie di Gran Turismo.

Per quanto riguarda invece il modello in questione, è probabile che si tratti di una Toyota C-HR di prima generazione, sebbene GTPlanet ammetta di non essere sicurissima di questa ipotesi.

Per scoprire tutte le altre novità dell'aggiornamento — incluso il reveal ufficiale delle nuove auto — dovremo necessariamente attendere la prossima settimana: mercoledì potrebbe arrivare il changelog completo, con la patch che verrebbe poi rilasciata, come già detto in apertura, il giorno successivo.

Nel frattempo, segnaliamo che Sony sta continuando a sperimentare con l'IA Sophy, che sembra si sia evoluta ulteriormente dalla sua introduzione in GT7.