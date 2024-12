L'IA Sophy di Gran Turismo 7 si è evoluta ancora, sbalordendo la stessa Sony

Una delle novità più interessanti introdotte su Gran Turismo 7 con gli ultimi aggiornamenti è sicuramente Sophy, una IA estremamente difficile da sconfiggere ed in grado di sfruttare a suo vantaggio ogni pecularità di gameplay del simulatore racing di Polyphony Digital.

Sophy è stato progettato fin da subito per essere un prossimo passo evolutivo per le IA nei videogiochi, dimostrando di essere anche in grado di battere i migliori giocatori al mondo di Gran Turismo.

Per poterla implementare con successo su Gran Turismo 7 (lo trovate su Amazon) era dunque necessario renderla "meno brava" e possibilmente meno frustrante: un risultato riuscito solo parzialmente, ma su cui il team sta ancora lavorando con estrema fiducia.

In un'interessante intervista rilasciata a GTPlanet, il team di Sony AI ha però ammesso che Sophy è continuamente in grado di evolversi e adattarsi ai limiti imposti dai suoi sviluppatori, sbalordendoli per le sue capacità.

Un compito decisamente non facile, dato che l'IA ha già dimostrato di saper tenere in considerazione perfino il carburante a disposizione e la durata delle gomme con calcoli precisi:

«Ciò che per noi è particolarmente interessante è ciò che l'IA è in grado di apprendere in tali condizioni. Ad esempio, possiamo fare domande come: "Quanti giri sarebbe in grado di portare a termine l'IA con uno specifico livello di usura degli pneumatici?" oppure "Quanto durerà il carburante se l'auto verrà guidata alla massima velocità possibile?" e, in alcuni casi, le risposte ci hanno sorpreso. Abbiamo scoperto che Sophy a volte è davvero in grado di conservare sia il carburante che l'usura delle gomme, riuscendo ad arrivare molto più in avanti rispetto a quanto avessimo immaginato».

Sembra dunque che l'IA di Gran Turismo 7 sia riuscita ad evolversi ancora a livello interno, con il team di Sony IA che ha ammesso di aver già sfruttato le sue peculiari capacità per svolgere nuovi esperimenti a livello competitivo.

Al momento non è chiaro se questa nuova versione sarà effettivamente introdotta nel videogioco o resterà disponibile solo ad uso interno: se dovesse fare il suo esordio in Gran Turismo 7, batterla potrebbe essere quasi impossibile.

Restando in tema di novità per la serie, cogliamo l'occasione di ricordarvi che è disponibile l'esperienza gratis My First Gran Turismo: un free-to-play che intende omaggiare il primo capitolo della serie.