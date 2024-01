Gran Turismo 7 è pronto per il primo grande update del 2024

La prossima settimana si rivelerà particolarmente importante per i fan di Gran Turismo 7: Kazunori Yamauchi ha infatti annunciato l'arrivo del primo aggiornamento del 2024, con nuovi veicoli in arrivo e altre novità ancora da svelare.

Dopo un avvio problematico, l'ultimo capitolo di Polyphony Digital (che trovate su Amazon) ha saputo conquistare un grande pubblico di fan, che attendono sempre con entusiasmo le novità per l'esclusiva racing di casa PlayStation.

L'annuncio è arrivato come di consueto con un post criptico su X, in cui l'autore svela le silhouette di 3 nuove auto in arrivo con il nuovo aggiornamento, che sarà disponibile già dalla prossima settimana.

Gli esperti di GTPlanet sono già riusciti a identificare le auto che potremo guidare nel primo update del 2024: la prima di queste, raffigurata nell'ombra in basso a sinistra, è la Genesis X Gran Berlinetta Vision Gran Turismo.

Si tratta di un'auto che era già stata annunciata a inizio dicembre: avrebbe dovuto essere distribuita in regalo come parte di un contest a pochi fortunati vincitori, ma la sua presenza in questo update lascia pensare che potrebbe essere disponibile per l'acquisto in-game a tutti gli utenti fin dal lancio.

La seconda auto, in basso a destra, è la Bulgari Aluminium Vision GT: anche in questo caso si tratta di un veicolo già precedentemente annunciato e mostrato, con tanto di catturato gameplay durante le World Finals in una sessione di qualifiche.

L'ultimo veicolo è invece decisamente più misterioso, ma secondo gli esperti di GTPlanet si tratta di una Suzuki Jimny di quarta generazione, lanciata nel corso del 2018. Toccherà però aspettare di vedere l'update per capire quale modello specifico sarà introdotto, date le somiglianze tra le varie tipologie di veicoli.

Se seguirà il trend dei precedenti aggiornamenti, il primo update del 2024 di Gran Turismo 7 dovrebbe essere disponibile da questo giovedì: vi terremo come sempre aggiornati non appena sarà disponibile.

Ricordiamo anche che dal 31 gennaio saranno chiusi ufficialmente i server del precedente capitolo, Gran Turismo Sport. Il gioco è già stato rimosso da PlayStation Store, proprio in vista della fine imminente.