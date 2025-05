Il sequel di Cyberpunk 2077 avrà una seconda città, è ufficiale

Il futuro di Cyberpunk 2077 e CD Projekt Red va oltre Night City, a quanto pare, perché nel sequel del kolossal polacco ci sarà un'altra città da esplorare.

Dopo alcune speculazioni che i fan di Cyberpunk 2077 hanno voluto creare negli ultimi mesi ora c'è l'ufficialità, con una conferma che ariva da Mike Pondsmith, creatore del franchise originale.

Come riportato da CD Action, Pondsmith ha rivelato le prime informazioni concrete sul seguito del discusso titolo action che ha definito una generazione.

Durante un'intervista in diretta condotta da Michał Mańka sul canale TVGry durante l'evento Digital Dragons 2025, Pondsmith ha svelato che Night City non sarà l’unica ambientazione del nuovo gioco, ma ci sarà una città completamente nuova.

Sebbene le sue dichiarazioni siano state piuttosto criptiche, una frase in particolare ha attirato l’attenzione, ovvero il paragone con Chicago.

Nel parlare dei mondi che CD Projekt Red sta creando per il sequel di Cyberpunk 2077, Pondsmith ha dichiarato:

«C’è un’altra città che visiteremo, Night City è ancora lì. Ricordo di averla guardata e di aver pensato: "Sì, capisco l’atmosfera che volete ricreare e funziona; non sembra Blade Runner, è più come una Chicago che è andata a rotoli".»

A conclusione dell’intervista, Pondsmith ha scherzato dicendo: «Non so quando è il momento di stare zitto». A noi va bene così Maximum Mike, non preoccuparti.

Sarà molto interessante vedere come gli artisti di CD Projekt Red sapranno creare una nuova città per il mondo di Cyberpunk. Al di là di tutte le polemiche nate intorno al gioco, si deve dare merito al team di sviluppo di aver generato una creatività davvero impressionante, riguardo gli ambienti.

Il sequel di Cyberpunk 2077 è ormai entrato in pieno sviluppo, sebbene ci vorrà ancora tanto per vedere qualcosa di concreto. Se non altro ci aspettiamo che la trama sarà ancora più attenta a trattare temi sociali, e questo ci incuriosisce non poco.