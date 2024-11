Gran Turismo 7, disponibile l'update 1.54: ecco tutte le novità

Proprio come vi avevamo anticipato dopo il primo teaser ufficiale, da oggi 21 novembre è possibile scaricare il nuovo aggiornamento di Gran Turismo 7, disponibile sia su PS5 che su PS4.

Polyphony Digital continua a lavorare duramente per tenere costantemente aggiornato nel tempo il suo simulatore di corse (che trovate scontato su Amazon), con tante novità interessanti per i giocatori.

Gli sviluppatori hanno infatti confermato ben 5 nuove auto da sbloccare, ma la patch servirà anche ad ottimizzare maggiormente il titolo per PS5 Pro.

Ma queste non sono affatto le uniche novità della patch: di seguito vi riporteremo tutte le novità più importanti di Gran Turismo 7, come segnalati dal changelog pubblicato sul sito ufficiale.

1. Auto

- Sono state aggiunte le seguenti vetture:

・Ford Escort RS Cosworth '92 (acquistabile presso il concessionario "Auto usate")

・Mercedes-Benz W 196 R '55 (acquistabile presso il concessionario "Auto leggendarie")

・Porsche 911 Turbo S (992) '20

・Porsche Mission X '23

・Suzuki Jimny Sierra JC '18



2. PlayStation®5 Pro

- È stato aggiunto il supporto per PlayStation®5 Pro, con le seguenti funzionalità:

・ Aggiunta una modalità che combina una qualità dell'immagine e una frequenza d'aggiornamento migliori utilizzando appieno PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) per PlayStation®5 Pro;

・È stato implementato il Ray tracing per i riflessi durante le gare (è necessario selezionare "Dai priorità al Ray tracing/alla risoluzione" nelle Impostazioni video);

・Supporto per la risoluzione 8K;

・Miglioramenti alla qualità di rendering in modalità VR;

・Movimento più fluido in modalità VR grazie all'utilizzo della funzione VR Positional Reprojection.

3. Gran Turismo Sophy

- Gran Turismo Sophy è ora implementata nelle seguenti varianti dei tracciati:

・Trial Mountain Circuit

・Tokyo Expressway - Est senso orario

Ricordiamo che la modalità "Gran Turismo Sophy" è disponibile solo nella versione PlayStation®5 di Gran Turismo 7.

4. Circuiti mondiali

- I seguenti nuovi eventi sono stati aggiunti a "Circuiti mondiali":

・Grand Valley - Highway 1

- Coppa Jimny

・WeatherTech Raceway Laguna Seca

- Coppa Porsche

・Mount Panorama

- Gara sportive con turbocompressore

5. Café

- È stato aggiunto il seguente menu extra:

・Menu extra nº 42: "Collezione: Ferrari Speciale" (dal Livello collezionista 48)

6. Brand Central

- Sono state aggiunte al museo nuove voci per il seguente marchio:

・Mitsubishi

7. GT Auto

- Manutenzione e servizio auto

La Sostituzione motore è ora disponibile per le seguenti auto (dal Livello collezionista 50):

・Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce '67

・Audi R8 Coupé V10 plus '16

・Autobianchi A112 Abarth '85

・Dodge Challenger SRT Demon '18

・Mitsubishi Lancer Evolution VIII MR GSR '04

・Nissan GT-R Premium edition T-spec '24

・Porsche 911 GT3 RS (991) '16

・Subaru WRX STI Type S '14

・Suzuki Jimny Sierra JC '18

・Volvo 240 SE Estate '93

- Personalizzazione auto

Il seguente marchio è stato aggiunto a "Ruote":

・Rotiform

Sono state aggiunte nuove ruote per i seguenti marchi:

・American Racing

・KMC

・Motegi Racing

I seguenti marchi sono stati aggiunti agli adesivi predefiniti nell'Editor di livrea:

・Brembo

・Rotiform

8. Scapes

- "Colorado" è stata aggiunta come sezione di Scapes.