Gran Turismo 7, l'aggiornamento di febbraio 2024 è in arrivo

Gran Turismo 7 è quasi pronto per il suo secondo aggiornamento del 2024: Kazunori Yamauchi ha annunciato che questa settimana sarà disponibile la patch per il mese di febbraio.

Come di consueto, il director ha anticipato il tutto con un post sul suo profilo social su X, insieme a un teaser che svela l'arrivo di 3 nuove auto, opportunamente nascoste come successo in occasione di ogni patch. Anche se questa volta si tratta di un breve filmato, invece di essere una semplice immagine.

I fan di Gran Turismo 7 (lo trovate su Amazon) sono ormai abituati a questo tipo di anticipazioni, anche se grazie agli esperti di GTPlanet dovremmo già essere in grado di anticiparvi quali saranno le nuove auto giocabili nell'update imminente.

L'auto in basso a sinistra dovrebbe essere una Renault 4, un grande classico ma che, proprio per via dell'età avanzata dell'auto, appare improbabile che possa essere proposta su Brand Central. Potrebbe dunque trattarsi di un nuovo veicolo da ottenere nella sezione dedicata alle auto usate.

Il secondo veicolo in basso a destra con buona probabilità è invece una Audi TTS, auto già apparsa in Gran Turismo 6: un indizio in tal proposito viene svelato direttamente dal video grazie a dei colori arancioni e alla forma delle ruote.

Infine, l'ultimo veicolo in arrivo su Gran Turismo 7 è quasi sicuramente una Mitsubishi Lancer Evolution IX: non è chiaro se anche in questo caso si tratta della stessa versione vista nel sesto capitolo o se sarà una nuova iterazione, ma potremo saperlo con certezza non appena la patch sarà disponibile.

L'aggiornamento è già stato confermato in arrivo per questa settimana: se seguirà le stesse tempistiche dei precedenti update, dovrebbe essere disponibile da giovedì 29 febbraio. Ovviamente, vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena sarà disponibile.

Ricordiamo che il precedente aggiornamento è stato rilasciato appena un mese fa e ha introdotto nuovi menù ed eventi da giocare: vedremo se anche in questo caso arriveranno novità interessanti.

Dopo un inizio difficile, Gran Turismo 7 si è già dimostrato un grande successo e presto potrebbe rivelarsi ufficialmente il capitolo più venduto della serie.