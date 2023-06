Gotham Knights Special Edition per Xbox Series X al prezzo più basso di sempre!

Anche oggi, mercoledì 21 giugno 2023, Amazon offre una vasta gamma di nuove offerte. Abbiamo analizzato tutte le opzioni disponibili e selezionato quelle più interessanti per voi, in modo da consentirvi di trovare solo i migliori prodotti a prezzi scontati. In questo modo, avrete la possibilità di risparmiare notevolmente rispetto al prezzo di listino, senza dover sacrificare la qualità.

Tra i vari prodotti oggi a prezzo scontato, vi segnaliamo in modo particolare la versione Xbox Series X di Gotham Knights: Special Edition, che attualmente potete portarvi a casa a soli 29,79€, con uno sconto del 26% rispetto all'usuale prezzo di listino di 39,99€.

Gotham Knights è un action adventure che si svolge a Gotham City, una città notoriamente oscura e afflitta dalla criminalità. Questo gioco offre la possibilità di esplorare liberamente la metropoli, assistendo i suoi cittadini a superare le loro difficoltà e intraprendendo missioni secondarie.

Gotham Knights può essere giocato sia in modalità singolo che in modalità cooperativa. Il titolo vi immerge nell'esplorazione di Gotham, invitandovi a combattere contro i nemici, a completare missioni e a sviluppare i vostri personaggi. Il sistema di combattimento di Gotham Knights ricorda quello della serie Arkham, permettendovi di sfruttare una combinazione di attacchi leggeri e pesanti, schivate e contrattacchi per sconfiggere i vostri avversari. Gotham Knights: Special Edition, rispetto all'edizione base, viene commercializzato in una speciale steelbook.

Come abbiamo affermato nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,2, «Gotham Knights ci ha sorpreso positivamente: non si tratta naturalmente di un titolo che rivoluzionerà il genere, ma è in grado di offrire tanto intrattenimento ai fan dell'universo DC Comics, anche e soprattutto per via dell'assenza di Batman. Rinunciare a Bruce Wayne è stato un esperimento coraggioso, ma che è riuscito pienamente nel suo intento: farci familiarizzare con una nuova avventura, un nuovo universo ed eroi che, per quanto già conosciuti e ammirati, ora possiamo apprezzare sotto una nuova luce».

