Gotham Knights Deluxe Edition al prezzo più basso di sempre per il Prime Day!

Eccoci finalmente all'attesissimo Prime Day 2023, un evento che fa brillare gli occhi dei cacciatori di affari! Tra le varie gemme di questo ricco tesoro di offerte, trovate il videogioco Gotham Knights Deluxe Edition, che potete portarvi a casa a soli 28,99€, con uno sconto del 27% rispetto al prezzo più basso recente di 39,97€.

Gotham Knights è un action-adventure che si svolge nell'oscura e criminale Gotham City. Questo titolo vi offre la possibilità di esplorare liberamente la città, assistendo i cittadini nei loro problemi quotidiani e impegnandosi in varie missioni secondarie. La trama del gioco prende piede dopo la morte del celebre difensore della città, Batman, e vede come protagonisti i membri della Bat Family - Batgirl, Robin, Nightwing e Red Hood - che si uniscono per proteggere la metropoli dalla minaccia dell'organizzazione criminale conosciuta come la Corte dei Gufi.

Gotham Knights può essere goduto da solo o in modalità co-op. Il sistema di combattimento è paragonabile a quello della serie Arkham, permettendovi di utilizzare una serie di attacchi leggeri e pesanti, schivare e contrattaccare per sconfiggere i nemici.

Come abbiamo affermato nella nostra recensione, dove il titolo si è aggiudicato un ottimo 8,2, «Gotham Knights ci ha sorpreso positivamente: non si tratta naturalmente di un titolo che rivoluzionerà il genere, ma è in grado di offrire tanto intrattenimento ai fan dell'universo DC Comics, anche e soprattutto per via dell'assenza di Batman. Rinunciare a Bruce Wayne è stato un esperimento coraggioso, ma che è riuscito pienamente nel suo intento: farci familiarizzare con una nuova avventura, un nuovo universo ed eroi che, per quanto già conosciuti e ammirati, ora possiamo apprezzare sotto una nuova luce».

