GOG vi regala un nuovo gioco gratis, per chi ama i futuri distopici

Oggi, 16 giugno, GOG ha deciso di proporre un interessante giveaway sul suo store, proponendo un nuovo gioco gratis per gli amanti dei titoli strategici.

Si tratta di Sigma Theory Global Cold War, un gioco di strategia a turni ambientato in una futuristica guerra fredda globale, dai creatori di Out There.

Advertisement

La descrizione ufficiale recita:

In un futuro non troppo lontano una sconvolgente scoperta scientifica minaccia il pianeta con nuove e radicali tecnologie. Le superpotenze mondiali hanno compreso di avere tra le loro mani una forza tale da annientare il sistema finanziario globale, eliminare interi paesi e arrivare perfino alla sorgente dell’immortalità. Tuttavia questa scoperta, chiamata la “Teoria Sigma”, può essere gestita solo da un gruppo ristretto di scienziati. Tu guiderai la divisione Sigma del tuo paese. Il tuo obiettivo sarà assicurarti che la tua nazione sia la prima a beneficiare della Teoria Sigma. Per riuscire nell’intento avrai a disposizione potenti risorse: i migliori agente segreti del mondo, droni tattici d’avanguardia e, ovviamente, le tue abilità diplomatiche e i tuoi sotterfugi. Una guerra fredda è in atto, dalla quale dipenderà il futuro dell’umanità.

Per poter accedere al vostro nuovo gioco gratis, dovrete semplicemente assicurarvi di essere in possesso di un account sullo store, ma non dovrete effettuare alcun acquisto obbligato.

L'operazione è estremamente semplice: basterà procedere sulla homepage ufficiale al seguente indirizzo, scorrere in basso e fare clic sul pulsante "Go to Giveaway" non appena troverete il banner promozionale dedicato a Sigma Theory Global Cold War.

Una volta completata questa operazione, potrete scaricare gratuitamente il vostro nuovo omaggio tutte le volte che vorrete: il nostro consiglio è dunque di approfittarne il prima possibile.

Parlando ancora di giochi gratis, anche Steam vi regala un grande strategico medievale, da ora.

Ma non solo: sempre su Steam vi abbiamo prontamente segnalato su queste stesse pagine altri 6 giochi gratuiti da provare con mano.