GOG, il nuovo gioco gratis è un ottimo strategico fantasy

È sempre bello giocare senza spendere un euro, e quando GOG ci regala un nuovo gioco gratis è cosa buona e giusta.

La piattaforma di CD Projekt RED, autori di Cyberpunk 2077 (che trovate su Amazon), ci ha abituati a iniziative di questi tipo con una certa regolarità.

Di recente la piattaforma aveva offerto un altro videogioco gratis, un horror psicologico molto particolare e interessante.

Il titolo si aggiunge dunque all'elenco di giochi gratis anche in offerta per i saldi autunnali dello store in questione, che speriamo non smetta mai di regalare giochi gratis.

Il titolo che GOG vi offre gratis a partire da oggi è Nomads of Driftland: The Forgotten Passage, uno scenario speciale per lo strategico in tempo reale Nomads of Driftland.

Nomads of Driftland è un RTS inizialmente creato come componente aggiuntivo di Driftland: The Magic Revival. Dato che è significativamente diverso dal gioco base, è stato pubblicato successivamente come espansione a sé stante e gratuita.

Ecco la descrizione del titolo originale, di cui potrete provare lo scenario aggiuntivo gratis:

«Non tutti sul pianeta Driftland sono contenti del nuovo ordine portato dai maghi-governanti. Non si tratta altro che di un tentativo di ripristinare l'apparente equilibrio che una volta ha quasi distrutto l'intero pianeta? Unisciti ai coraggiosi Nomadi e combatti per la libertà alle tue condizioni.»

Per poter iniziare a provare il gioco non dovete far altro che andare a questo indirizzo e riscattare il giveaway.

Una volta completata l’operazione, Nomads of Driftland: The Forgotten Passage sarà aggiunto automaticamente al vostro catalogo e potrete scaricarlo comodamente tutte le volte che vorrete sul vostro dispositivo preferito.

