GOG, il nuovo gioco gratis è un card game roguelike

È sempre bello giocare senza spendere un singolo euro, e quando GOG ci regala un nuovo gioco gratis è ancora meglio.

La piattaforma di CD Projekt RED, autori di Cyberpunk 2077 (che trovate su Amazon), ci ha infatti spesso abituati a iniziative di questo tipo.

Basti pensare che ormai diverse settimane fa GOG aveva offerto un altro videogioco gratis, un horror psicologico molto particolare.

A partire dalle 15 di oggi, 22 marzo 2024, GOG vi offre gratis Book of Demons.

Ecco la descrizione del titolo che potete riscattare da ora, gratuitamente:

Book of Demons è un ibrido tra un Hack & Slash e un gioco di carte dove sarai TU a determinare la durata delle quest. Componi e scatena il tuo mazzo di carte magiche per affrontare le armate delle tenebre nei sotterrai sottostanti la Vecchia Cattedrale, e salva il Cartaverso dalle grinfie del terribile Arcidemone! Livelli generati proceduralmente!

Modalità Roguelike per i giocatori che cercano sfide estreme!

Più di 70 nemici diversi, caratterizzati da abilità e meccaniche diverse!

Supporto completo per i controller di Xbox e Steam!

Tre diversi regni sotterranei ed epiche battaglie contro boss mostruosi!

Classifiche pubbliche e più di 200 Achievement da sbloccare! Book of Demons è il primo titolo di Return 2 Games, una serie di giochi ispirati alle pietre miliari che componevano il panorama videoludico su PC del decennio scorso.

Per poter iniziare a provare il gioco non dovete far altro che andare qui e riscattare il giveaway.

Una volta completata l’operazione, Book of Demons sarà aggiunto automaticamente al vostro catalogo e potrete scaricarlo comodamente tutte le volte che vorrete sul vostro dispositivo preferito.

Tuttavia non avete molto tempo, perché l'offerta sarà valida fino alle 15:00 italiane del 25 marzo.

