God of War, The Rock sarà Kratos nella serie TV? Arriva la risposta

God of War diventerà una serie TV prodotta da Amazon Prime Video, anche se al momento non è chiaro chi vestirà i panni di Kratos.

Il titolo di Santa Monica Studio, il cui ultimo capitolo è disponibile su Amazon a prezzo basso, diventerà quindi uno show con attori in carne e ossa.

Ora, dopo che qualcuno ha elencato i 5 volti perfetti per interpretare il Dio della Guerra, sembra che qualcuno abbia fatto il nome di Dwayne Johnson, noto anche come The Rock.

Come riportato anche da GamingBible, la voce secondo cui Johnson avrebbe interpretato Kratos nella prossima serie televisiva di God of War è stata ora messa a tacere dal director del soft reboot del 2018.

Cory Barlog ha risposto ai rumor, dicendo: «Non ho mai sentito nulla al riguardo».

Sebbene non abbia fornito alcuna indicazione su chi interpreterà effettivamente Kratos, il quale resta quindi senza volto ufficiale al momento in cui scriviamo, Barlog ha quindi confermato che The Rock non è in lizza per interpretare il personaggio.

Gli appassionati, a quanto pare, hanno preso bene la smentita: «Non vogliamo che rovini un buon franchise. È carismatico, ma non è un buon attore... e gli piace controllare troppo la produzione. Guardate Black Adam per esempio», ha detto un fan.

Barlog sarà in ogni caso coinvolto nell'adattamento di God of War come produttore esecutivo per Prime Video, dopo che è stato confermato che la serie live action si farà.

La presidente di Sony Pictures TV Studios ha promesso che lo show farà felici gli appassionati del titolo originale, pur facendo alcune modifiche per conquistare anche gli spettatori che non conoscono la storia di Kratos.

Ma non solo: anche il responsabile di Amazon Studios Vernon Sanders ha confermato che la serie TV di God of War dovrebbe far felici tutti i giocatori che hanno giocato l’avventura del Dio della Guerra.