God of War, la serie TV rispetterà fedelmente «tutti i valori del videogioco»

Dopo essersi già imposte sul mercato videoludico, le IP PlayStation sono pronte a conquistare il mercato televisivo: tra gli show più attesi c’è sicuramente la serie TV di God of War, ispirata all’omonimo videogioco del 2018 e che sarà prodotto da Prime Video.

Potremo dunque riscoprire gli eventi precedenti a God of War Ragnarok (che trovate su Amazon), con la prima bellissima avventura di Kratos e Atreus in un viaggio che si preannuncia essere entusiasmante anche per i telespettatori.

C’è sicuramente molta curiosità per scoprire questo nuovo adattamento, dato che non sono state rilasciate molte informazioni ufficiali: sappiamo però che sarà molto fedele al videogioco, come recentemente ribadito non solo da Amazon Studios, ma anche dalla stessa Sony nelle scorse ore.

In un’intervista rilasciata a Deadline (via PlayStation LifeStyle), la presidente di Sony Pictures TV Studios ha infatti promesso che lo show farà felici gli appassionati del titolo originale, pur facendo alcune modifiche per conquistare anche i telespettatori che non conoscono la storia di Kratos.

Katherine Pope ha infatti confermato di essere rimasta stupita — in senso positivo naturalmente — dal lavoro svolto dagli Amazon Studios fino a questo momento, dando anche un’anticipazione importante:

«Sono davvero impressionata da cosa stanno già facendo per costruire ed espandere quel mondo, mantenendo tutti i valori del videogioco ma anche espandendoli in modo tale che sarà comunque uno show soddisfacente per suoi meriti, anche se non conoscete il gioco».

Pope sottolinea anche che sviluppare un progetto da una IP già esistente non è così facile come molti utenti credano: anzi, la presidente di Sony Pictures TV Studios ritiene che possa rivelarsi perfino più difficile di realizzare qualcosa di davvero originale.

Un ragionamento che ricorda molto l’opinione degli autori della serie di The Last of Us, che avevano recentemente commentato proprio sui motivi che hanno portato così tanti adattamenti videoludici a diventare flop sul grande e piccolo schermo.

Tale destino non dovrebbe però coinvolgere la serie TV di God of War, a giudicare da queste importanti anticipazioni: non possiamo che incrociare le dita e attendere di scoprire ulteriori novità sullo show.

Al momento non sappiamo chi sarà l’attore chiamato a interpretare il Dio della Guerra, ma è già arrivata una candidatura molto forte da parte del “vero” Kratos.