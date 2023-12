God of War Ragnarok Valhalla, ecco quanto pesa il DLC gratis

Nel corso dei The Game Awards 2023 è stato annunciato il ritorno di God of War Ragnarok con una modalità roguelike gratuita.

Il sequel del titolo uscito nel 2018 (che trovate anche su Amazon) non ha infatti chiuso del tutto la saga del Dio della Guerra.

Advertisement

Più precisamente, è stato annunciato un DLC gratis chiamato God of War Ragnarok Valhalla.

In Valhalla il nostro Kratos dovrà vedersela con nuove sfide inedite, tanto che ora è emerso il peso esatto del DLC e i Trofei sbloccabili (via PlayStation Lifestyle).

Grazie a PlayStation Game Size, sappiamo che Valhalla peserà 7,667 GB su PS5 in Nord America e 8,394 GB nell'UE, Italia inclusa.

Quest'ultimo peso è maggiore a causa dei pacchetti di localizzazione per più lingue.

Valhalla è previsto anche per PS4, ma PlayStation Game Size non è stata in grado di confermare le dimensioni del DLC per la piattaforma last-gen.

In genere, tuttavia, i download per PS5 pesano meno di quelli per PS4 grazie alla tecnologia di compressione della prima.

Per quanto riguarda i Trofei, abbiamo dato un'occhiata a PSNProfiles e sembra che il set completo non sia ancora disponibile sui server PSN.

Tuttavia, il director di God of War Ragnarok, Mihir Sheth, ha da poco confermato su Twitter che i Trofei saranno separati dal gioco base e non influiranno sul Platino.

Il DLC, lo ricordiamo, avrà alcuni elementi roguelite per «un nuovo twist» dedicato al personaggio ed è considerato un vero e proprio regalo alla community da parte di Santa Monica.

Il download sarà in ogni caso rilasciato in forma totalmente gratuita il 12 dicembre, ossia oggi.

Restando in tema, di recente è stato annunciato anche un nuovo RPG di God of War, anche se potrebbe non essere la continuazione della serie che i fan speravano.