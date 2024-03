Gli utenti di Steam Deck hanno giocato solo a Baldur's Gate 3 per un anno

Baldur's Gate 3 è stato il miglior gioco del 2023, uno dei più venduti e, di conseguenza, tra i più giocati deli ultimi 365 giorni, ma su Steam Deck ha sbancato.

La console portatile di Valve è ormai entrata nelle abitudini della community dei videogiocatori che stanno prendendo confidenza e sperimentando con le varie produzioni videoludiche uscite negli ultimi tempi.

Ma, come riporta VGC, gli utenti di Steam Deck hanno deciso di dare più che altro spazio all'epopea fantasy di Larian.

Valve ha pubblicato le classifiche dei videogiochi più di successo sulla console portatile, e tra i 100 migliori giochi più popolari su Steam Deck, Baldur's Gate 3 è risultato essere al primo posto per un intero anno.

Tra marzo 2023 e marzo 2024, il titolo di Larian è riuscito a svettare sopra a titoli altrettanto amati come Vampire Survivors e Dave the Diver, tra gli altri.

Ecco la classifica completa che non comprende titoli come Palworld e Grand Theft Auto V però, che non sono menzionati in quanto non "verificati" ma solo "giocabili":

Baldur’s Gate 3 Vampire Survivors Dave the Diver Hogwarts Legacy Elden Ring Palworld Cyberpunk 2077 Grand Theft Auto 5 Stardew Valley Red Dead Redemption 2

Baldur's Gate 3 continua a dare dimostrazione di essere un videogioco a dir poco dirompente, capace di lasciare il segno anche a distanza di tanti mesi dalla sua uscita.

Parlando di classifiche, ecco i videogiochi più giocati di tutto il 2023 su Steam Deck. E chissà quale sarà il videogioco più giocato su Steam Deck 2, la nuova versione della portatile di Valve che è stata annunciata lo scorso anno.

La piattaforma di Valve ha lanciato di recente gli Sconti Primaverili che, nel caso abbiate una Steam Deck, è anche un'occasione per inserire altri titoli nella vostra portatile.