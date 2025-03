Gli ultimi licenziamenti di PlayStation sono ancora più gravi

PlayStation è stata l'ennesima azienda ad aver tagliato pesantamente la propria forza lavoro e, a poche ore dal report iniziale, arriva un aggiornamento.

Nella mattinata di oggi vi avevamo riportato la notizia del licenziamento massiccio all'interno di Visual Arts, studio di supporto che ha lavorato a The Last of Us Part I.

Un provvedimento arrivato presumibilmente a causa della cancellazione di numerosi videogiochi live-service, come la misteriosa produzione di Bend Studio e un nuovo God of War. E non sembra essere finita qui.

Come riporta VGC, infatti, anche PlayStation Studios Malaysia, il team di supporto fondato nel 2020 per collaborare con la divisione Visual Arts, è stato coinvolto nell'ondata di licenziamenti che sta interessando PlayStation a livello globale.

Il senior project manager Johann Mahfoor ha confermato su LinkedIn di essere tra coloro che hanno perso il lavoro:

«È stato un inizio di settimana difficile per noi di PlayStation Studios Visual Arts. C'è stata un'ondata di riduzione della forza lavoro che ha colpito la Malesia e i nostri colleghi nel mondo, e purtroppo non faccio più parte del brand.»

Nell'ultimo anno, PlayStation ha tagliato circa 900 posti di lavoro, pari all'8% della sua forza lavoro globale. Un trend che si innesca in quello globale dei licenziamenti, e che non sembra volersi fermare in alcun modo.

Da Marvel Rivals che ha sorprendentemente chiuso tutta la divisione occidentale, passando per Netflix che non sa chiaramente cosa fare della divisione videoludica, e Wizards of the Coast che taglia progetti non annunciati di uno studio nuovissimo.