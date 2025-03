PlayStation Studios colpita da nuovi licenziamenti di massa

Purtroppo anche oggi ci troviamo a dover parlare di licenziamenti di massa: l'ultima vittima è stata Visual Arts, studio di proprietà PlayStation Studios.

Un provvedimento arrivato presumibilmente a causa della cancellazione di numerosi videogiochi live-service, come la misteriosa produzione di Bend Studio e un nuovo God of War: tutte decisioni che sembrerebbero arrivate a causa del flop di Concord, che avrebbe spinto Sony a cambiare strategia.

Questo studio, sebbene meno noto agli utenti PlayStation, svolge un ruolo di supporto agli studi first-party, avendo collaborato in particolar modo con Naughty Dog per le rimasterizzazioni di The Last of Us 1 e 2 (che trovate su Amazon).

Come riportato da Kotaku, a dare l'annuncio sul proprio profilo LinkedIn è stata l'ex project manager Abby LeMaster, che oggi lavora presso Riot Games:

«È stato difficile svegliarsi e trovare messaggi di molti amici ed ex colleghi di PSVA che sono stati licenziati questa mattina. I licenziamenti di oggi mi hanno colpito duramente. PSVA ha lasciato andare sviluppatori con decenni di competenza specialistica; un talento che sarà straordinariamente difficile da recuperare. Questa industria può essere imprevedibile, ma l'abilità, l'esperienza e la passione delle persone con cui ho lavorato in PSVA è innegabile».

Al momento Sony non ha ancora voluto fare alcun tipo di commento ufficiale su questa nuova controversa ondata di licenziamenti, ma vi terremo ovviamente aggiornati qualora dovessero arrivare novità al riguardo.

Ad oggi appare evidente che questo studio di supporto appare notevolmente ridimensionato, con conseguenze che probabilmente si faranno sentire per i tripla-A di prossima uscita.

Personalmente provo un forte dispiacere nel constatare che, ancora una volta, a fare le spese di decisioni sbagliate sono sempre le persone che hanno meno colpe: gli sviluppatori che vorrebbero solo poter fare il loro lavoro.

Mi auguro solo che tutte le persone coinvolte da questa ondata di licenziamenti riescano a trovare una nuova sistemazione il prima possibile.