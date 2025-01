Gli Avenger potrebbero tornare in un nuovo videogioco Marvel

L'incredibile successo ottenuto dall'hero shooter Marvel Rivals ha dimostrato che il pubblico ha ancora fame dei supereroi della casa delle idee, ma che allo stesso tempo è pronto a dare fiducia a questo tipo di prodotti con le idee giuste.

Il flop di Marvel's Avengers sembrava aver convinto Disney del contrario: la storia del titolo sviluppato da Crystal Dynamics è ormai nota a tutti, con il fallimentare live-service che è stato ormai rimosso ufficialmente dagli store.

Ma adesso la casa di Topolino sembrerebbe pronta a riprovarci: secondo quanto riportato dall'insider Daniel Richtman in un post pubblicato su Patreon (via Comics Basics), pare infatti che i Vendicatori potrebbero diventare protagonisti di un nuovo videogioco a tema.

Secondo l'insider, particolarmente vicino al mondo del cinema e delle serie TV, il progetto non avrebbe nulla a che vedere con il fallimentare e già citato Marvel's Avengers di Square Enix, ma sarebbe un nuovo videogioco inedito.

Non è la prima volta che si parla di un possibile ritorno degli Avengers sulle scene videoludiche: già diversi mesi fa vi avevo raccontato di altre indiscrezioni che volevano in sviluppo proprio un videogioco ambientato nel Marvel Cinematic Universe.

Potrebbero essere dunque gli Avengers i protagonisti di questo progetto, decidendo di legarsi molto più da vicino con i film per avvicinare i fan: una delle più grandi critiche del videogioco di Square Enix era effettivamente la scarsa somiglianza dei personaggi con gli attori che interpretevano gli eroi al cinema.

Come sempre dobbiamo comunque ricordare che si tratta di indiscrezioni non confermate: al momento, Marvel e Disney non hanno annunciato ufficialmente alcun ulteriore progetto videoludico, rispetto a quelli conosciuti fino ad ora.

Di conseguenza, vi invitiamo a prendere il tutto con le dovute precauzioni del caso: non appena ne sapremo di più in merito, vi riporteremo le eventuali conferme o smentite sulle nostre pagine.

