PlayStation ora punta a conquistare anche gli eSports

Sembra che Sony voglia continuare a puntare fortemente sul mercato dei videogiochi multiplayer per il suo prossimo futuro, questa volta però mettendo nel mirino i titoli più competitivi e il settore degli eSports.

Come segnalato dal forum Reddit GamingLeaksAndRumors, PlayStation ha infatti pubblicato una nuova offerta di lavoro legata a un "progetto non annunciato": nello specifico è alla ricerca di un UX/UI Design Lead.

Le abilità necessarie per poter inviare la propria candidatura ci danno un forte indizio sulla natura di questo progetto: l'UX/UI Design Lead ideale dovrà infatti necessariamente avere esperienza nella direzione, o in un forte supporto alla direzione, per un videogioco live-service.

Inoltre, tra le abilità preferite — ma non obbligatorie per inviare la candidatura — si fa riferimento all'esperienza nel campo del gaming competitivo e degli eSports.

Un riferimento che mi fa pensare alla voglia di provare a conquistare sia il pubblico degli streamer che gli utenti più interessati ad ammirare i tornei tra i giocatori più forti.

Se la recente vittoria di Astro Bot ai GOTY 2024 (lo trovate su Amazon) vi aveva fatto pensare che Sony avesse deciso di abbandonare del tutto — o quasi — la strada dei live-service, questa nuova offerta di lavoro ci conferma che c'è ancora la volontà di procedere su questa strada, anche se probabilmente con progetti più oculati.

Del resto Sony è già rimasta particolarmente scottata dal caso Concord, motivo per il quale la casa di PlayStation deciderà di valutare con estrema cautela quali progetti multiplayer finanziare per il prossimo futuro.

Difficile fare ulteriori ipotesi al riguardo, dato che non sono stati ancora annunciati dettagli ufficiali su questo progetto: come sempre, vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più.