Gli autori di Metroid Dread svelano Project Iron, qualunque cosa sia

MercurySteam sembra pronta a tornare con Project Iron, nome in codice del prossimo progetto videoludico che presumibilmente verrà svelato nel prossimo futuro.

Dopo l'ottimo Metroid Dread per Nintendo Switch (lo trovate su Amazon), sembra che il team di sviluppo sia pronto a mostrare almeno un teaser di questo nuovo progetto.

Il teaser, condiviso sull’account ufficiale di Project Iron su X, mostra un martello appoggiato su una tavola di pietra, illuminato da un bagliore arancione proveniente dall’angolo inferiore sinistro.

Un hashtag utilizzato nel post sembra anticipare il tema del gioco, riportando quella che potrebbe essere la tagline ufficiale: "Forge Your Legend", ovvero "Forgia la tua Leggenda".

Project Iron è stato annunciato nel 2021, quando 505 Games ha rivelato la collaborazione con MercurySteam per lo sviluppo del titolo.

Al momento si sa ancora poco sul progetto, se non che sarà un action-RPG in terza persona ambientato in un mondo dark fantasy. Fortunatamente non manca molto per il primo appuntamento in cui ne sapremo di più, perché Project Iron sarà presente all'interno dell'IGN Fan Fest, evento dedicato ai videogiochi con annunci e trailer che si terrà dal 24 al 28 febbraio.

C'è sicuramente una grande attesa perché MercurySteam ha un bel pedigree. Oltre ad aver lavorato con Nintendo su Metroid: Samus Returns e Metroid Dread, la loro firma si affianca a quella di Konami sulla serie Castlevania con Lords of Shadow, Mirror of Fate e Lords of Shadow 2.

Questo non è neanche l'ultimo progetto su cui MercurySteam dovrebbe essere a lavoro, perché già qualche anno fa c'era stato un annuncio in merito a un secondo videogioco in sviluppo.

A prescindere da quello che sarà il genere del titolo, speriamo che la qualità sia associabile a quella di Metroid Dread, che è stato un videogioco importantissimo per Nintendo Switch, per tanti motivi.