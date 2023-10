Gli abbonati a PlayStation Plus sono "innamorati" di un JRPG gratis

PlayStation Plus Extra e Premium ha da poco svelato i nuovi giochi che entrano nel catalogo giochi gratis di ottobre, ma a quanto pare i giocatori sono rimasti piacevolmente colpiti da un gioco in particolare disponibile da alcune settimane.

Dopo che Sony ha rinnovato il suo PlayStation Plus con i nuovi tier di abbonamento Essentials, Extra e Premium, i giochi comunque non mancano.

Basti pensare infatti ai titoli che saranno resi disponibili proprio durante il mese in corso, davvero niente male.

Ora, come riportato da GamingBible, c'è un JRPG che ha fatto breccia nel cuore dei giocatori, ed è Sea of Stars.

Il gioco sta infatti lasciando piacevolmente colpiti molti abbonati a PlayStation Plus Extra con le sue atmosfere "accoglienti", tanto che un fan si è rivolto a Reddit per esprimere i propri pensieri al riguardo.

Il giocatore ha creato un thread spiegando che Sea of Stars gli sta piacendo molto per la sua «atmosfera confortevole, la musica, il crafting, la bella pixel art e i combattimenti a turni».

Le risposte si sono susseguite rapidamente, mettendo quasi tutti d'accordo con l'autore del post.

«Sea of Stars è un mix ideale tra Octopath Traveler 2 e Chained Echoes», ha scritto adomaniac91.

Del resto, è anche vero che Sea of Stars è diventato con tutta probabilità il caso videoludico dell'anno, che poco non è. Del resto, il gioco è riuscito a mantenere una costanza anche al di fuori dell'hype, visto che il team di sviluppo ha raggiunto l'obiettivo di vendite annuali in una settimana.

Ricordiamo, lato PS Plus, che molti titoli saranno anche giocabili in cloud gaming, come ha annunciato proprio qualche ora fa PlayStation svelando l'arrivo del servizio di streaming.

E, tra una partita e l'altra, gli abbonati ora si potranno godere anche una serie di film dal catalogo Sony, tra i tanti vantaggi annunciati.