The Game Awards, tutti i vincitori del GOTY dal 2014 a oggi

Nelle scorse ore abbiamo assistito alla serata dei The Game Awards 2023 e, sebbene le premiazioni siano state una parte così piccola e quasi secondaria dell'evento da sfiorare il paradosso, ogni anno è interessante ripercorrere i dodici mesi precedenti per rendersi conto di quanti titoli meritevoli sono arrivati sul mercato.

A portare a casa l'alloro di miglior gioco dell'anno è stato Baldur's Gate III, ma gli altri candidati – tra cui The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e Alan Wake 2 – erano più di livello che mai.

Advertisement

Com'è andata invece negli anni passati? Effettivamente, la premiazione del GOTY ha a suo modo dato un'idea di quello che sarebbe rimasto il gioco più iconico di quell'anno? Vediamolo insieme in questo tuffo nel passato.

The Game Awards: tutti i GOTY dal 2014 a oggi

2014 : Dragon Age: Inquisition

: Dragon Age: Inquisition 2015 : The Witcher 3: Wild Hunt

: The Witcher 3: Wild Hunt 2016 : Overwatch

: Overwatch 2017 : The Legend of Zelda: Breath of the Wild

: The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2018 : God of War

: God of War 2019 : Sekiro: Shadows Die Twice

: Sekiro: Shadows Die Twice 2020 : The Last of Us - Part II

: The Last of Us - Part II 2021 : It Takes Two

: It Takes Two 2022 : Elden Ring

: Elden Ring 2023: Baldur's Gate III

The Game Awards: tutti i nominati al GOTY dal 2014

Per dare un'idea di come sono andate le premiazioni del GOTY di anno in anno, vale la pena anche rispolverare le nomination delle diverse edizioni per il titolo di gioco dell'anno, così da farsi un'idea su chi fossero gli sfidanti dei trionfatori.

Nomination GOTY 2014

Dragon Age: Inquisition

Bayonetta 2

Dark Souls II

Hearthstone

La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor

Nomination GOTY 2015

The Witcher 3: Wild Hunt

Bloodborne

Fallout 4

Metal Gear Solid V: The Phantom Pain

Super Mario Maker

Nomination GOTY 2016

Overwatch

Doom

Inside

Titanfall 2

Uncharted 4: A Thief's End

Nomination GOTY 2017

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Horizon: Zero Dawn

Persona 5

PUBG

Super Mario Odyssey

Nomination GOTY 2018

God of War

Assassin's Creed Odyssey

Celeste

Marvel's Spider-Man

Monster Hunter: World

Red Dead Redemption 2

Nomination GOTY 2019

Sekiro: Shadows Die Twice

Control

Death Stranding

The Outer Worlds

Resident Evil 2

Super Smash Bros. Ultimate

Nomination GOTY 2020

The Last of Us - Parte II

Animal Crossing: New Horizons

Doom Eternal

Final Fantasy VII Remake

Ghost of Tsushima

Hades

Nomination GOTY 2021

It Takes Two

Deathloop

Metroid Dread

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Resident Evil Village

Nomination GOTY 2022

Elden Ring

A Plague Tale: Requiem

God of War: Ragnarok

Horizon Forbidden West

Stray

Xenoblade Chronicles 3

Nomination GOTY 2023