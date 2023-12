Gioco dell’anno 2023: scegli il miglior gioco PlayStation

Siamo arrivati alla fine del 2023 e come ogni anno PlayStation vi chiama a raccolta per decretare il suo GOTY.

È ora possibile votare per il Gioco dell’anno 2023 di PS Blog. Tutte le 18 categorie non solo promuovono il meglio di PlayStation nel 2023, celebrando nuovi personaggi, colonne sonore, direzioni artistiche e altro ancora, ma ringraziano anche i creatori di tutto il mondo le cui eccezionali abilità e duro lavoro ci hanno dato 12 mesi di straordinarie esperienze di gioco.

Ogni categoria include un campo di scrittura libera da utilizzare nel caso in cui non sia presente un titolo che ritieni debba essere preso in considerazione.

Come per la maggior parte delle altre categorie, la Migliore esperienza multigiocatore è incentrata sui titoli pubblicati nel 2023. Il Miglior gioco in corso è incentrato sui giochi che hanno apportato nuovi contenuti o aggiornamenti rivoluzionari nel corso dell’anno passato.

Nel caso un titolo abbia vinto il platino in una categoria lo scorso anno, quest’anno non potrà essere in lizza per la stessa categoria.

I sondaggi sono ora attivi e si chiuderanno lunedì 18 dicembre alle 08:59 (ora locale). Sony raccoglierà i risultati e annuncerà i vincitori entro la fine del mese.

Se volete scegliere il vostro GOTY del mondo PlayStation, non dovete fare altro che cliccare qui.

Restando in tema, scopriamo tutti i giochi vincitori dei The Game Awards 2023 nelle diverse categorie, via via che sono stati annunciati durante il lungo show.

Ma non solo: ogni anno si chiacchiera di chi porta a casa la statuetta del GOTY (Game of the Year) ai The Game Awards: vediamo tutti i vincitori dalla sua istituzione.

Infine, se volete supportare il lavoro della nostra redazione, potete acquistare i vostri videogiochi preferiti su Amazon, senza alcun sovrapprezzo.