I giochi più pesanti (in GB) su Nintendo Switch

Uno degli aspetti che hanno aiutato Nintendo Switch a diventare una console così diffusa è, di certo, anche il continuo supporto dei giochi di terze parti, che hanno trovato il modo di adattarsi a girare anche sull'ibrida della casa di Kyoto.

È di pochi giorni fa, ad esempio, la notizia dell'arrivo di Red Dead Redemption anche su Switch, con il titolo western di Rockstar che non avrà nemmeno un peso troppo proibitivo: si parla di poco più di 11 GB (11,4 a essere precisi), come vi abbiamo riferito nella nostra notizia. Ma come si piazza rispetto ai giochi più pesanti usciti su Nintendo Switch?

Abbiamo messo insieme un po' di numeri per proporvi questa curiosa classifica e vedere insieme quali sono i giochi che occupano più spazio su Switch: è interessante notare come quelli più corposi siano proprio giochi di terze parti, mentre i titoli sviluppati direttamente da Nintendo sono più contenuti.

I giochi più pesanti per Nintendo Switch

NBA 2K23 - 55,4 GB Mortal Kombat 11 - 33,2 GB Doom Slayers Collection - 32,3 GB The Witcher 3: Wild Hunt - 31,5 GB LA Noire - 27,5 GB GTA Trilogy - 25,4 GB Apex Legends - 24,1 GB Resident Evil: Revelations 2 - 23,7 GB DOOM - 22 GB Wolfenstein Youngblood - 20,9 GB South Park: The Fractured But Whole - 20,1 GB Monster Hunter Rise - 19,7 GB MLB The Show 22 - 19,7 GB DC Universe Online - 19,7 GB Hellblade: Senua's Sacrifice - 18,4 GB

Va sottolineato che alcuni di questi giochi sono delle collezioni (come GTA Trilogy) e includono più di un singolo titolo.

Come potete notare, però, in classifica non compare nemmeno un nome di casa Nintendo: per trovare il primo bisognerebbe infatti scendere fino agli odierni 16,3 GB di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il titanico open world uscito lo scorso maggio – che, nonostante le dimensioni, riesce comunque a contenere alla grande il suo peso.

Si tratta di un aspetto importante su Switch, se consideriamo che il modello base (e la Lite) hanno dalla loro 32 GB di archiviazione interna. Il modello OLED arriva a 64 GB e in tutti e tre i casi è possibile espandere quello spazio con una Micro SD (trovate su Amazon quelle ufficiali), ma diciamo che scaricare titoli che da soli occupano più dello spazio interno totale della console non fa mai troppo piacere.

Nel frattempo, comunque, sulle altre piattaforme i videogiochi hanno ormai raggiunto pesi astronomici che non vanno affatto a braccetto con la promessa, pre-lancio della next-gen, che i nuovi giochi avrebbero avuto pesi ridotti, grazie alle capacità degli SSD che avrebbero reso obsoleta la pratica degli asset duplicati, necessari invece per recuperarli rapidamente lavorando su hard disk.

Da poco abbiamo letto delle dimensioni monstre del preload di Starfield su Xbox, ad esempio, e non vi annoierò segnalandovi quante ore ho impiegato a scaricare Final Fantasy XVI, con i suoi odierni 90 GB circa, sulla mia PlayStation 5.