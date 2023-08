Starfield, il preload da 125GB è disponibile da ora

Finalmente Starfield è all'orizzonte, e l'avvio del preload rende sempre più tangibile il grande lavoro di Bethesda che tra qualche settimana sarà pronto all'arrivo su Xbox Series X|S e PC.

Il titolo sarà disponibile gratuitamente anche gli abbonati Xbox Game Pass (lo potete essere anche voi tramite Amazon), ma se lo avete acquistato potete già iniziare a fare spazio nei vostri hard drive.

A differenza di quanto accaduto con Baldur's Gate 3, infatti, Bethesda e Xbox hanno reso disponibile il preload di Starfield da questo momento.

Confermando, per altro, il leak di qualche ora fa da parte di Amazon che aveva fornito una prima data per l'avvio del preload.

Come potete vedere dallo screenshot qui sopra che abbiamo catturato dall'app Xbox per PC, ora è possibile installare Starfield sulla vostra piattaforma preferita.

Il preload è ovviamente prerogativa di chi ha ordinato il gioco in qualsiasi versione ma, visto il peso estremo del gioco, è una funzione decisamente utile

Si conferma infatti il peso del download finale di 125GB, che avete tempo di infilare nella memoria della vostra console o PC fino al 6 settembre prossimo.

Il peso dell'intera galassia di Starfield, quella che i fan hanno già mappato completamente nell'attesa di iniziare a giocare. O almeno di iniziare a scaricare il gioco, in questo caso.

Nell'attesa del download potete anche iniziare a leggere l'enorme compendio da 1000 pagine, sempre creato dalla community, che vi preparerà al lancio del gioco nel migliore dei modi.

Ricordiamo che Starfield sfrutterà anche la feature Xbox Play Anywhere, ormai uno standard per i giochi pubblicati dalla stessa Microsoft: in altre parole, potete accedere con la stessa copia di gioco sia su PC che su Xbox, senza costi aggiuntivi. Per alcuni fan potrebbe dunque valere la pena di effettuare il pre-load su entrambe le piattaforme.