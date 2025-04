Giochi gratis Xbox: 4 titoli da provare nel fine settimana

Il weekend sta arrivando e, come da tradizione per gli abbonati Xbox, Microsoft ha da poco rivelato la nuova selezione di titoli gratuiti per il suo programma Free Play Days.

Questa settimana l'offerta presenta quattro giochi, offrendo una varietà interessante per chi desidera esplorare esperienze diverse senza costi aggiuntivi, a patto di essere abbonati a Xbox Game Pass (che trovate su Amazon).

Una proposta che potrebbe rivelarsi particolarmente gradita agli utenti alla ricerca di alternative fresche rispetto ai titoli già presenti nel proprio catalogo personale.

La lista completa comprende i seguenti titoli:

Age of Wonders 4

Catan: Console Edition

Dead by Daylight

Everspace 2

Tutti questi titoli saranno giocabili gratuitamente fino a domenica 6 aprile inclusa, momento in cui la promozione giungerà al termine, lasciando spazio alla successiva rotazione settimanale che verrà resa nota successivamente.

Come scaricare le prove gratis su Xbox?

La procedura per iniziare a giocare ai titoli Free Play Days è estremamente semplice e immediata.

Basta cercare il gioco desiderato all'interno dell'Xbox Store e selezionare il pulsante "Installa, incluso con Game Pass" o "Prova gratuita". Una volta completato il download, l'esperienza di gioco sarà immediatamente disponibile senza ulteriori passaggi o verifiche.

Per chi fosse interessato all'acquisto definitivo di uno dei titoli dopo averlo provato, è consigliabile tenere d'occhio le offerte dello store.

Insomma, ancora una volta l'iniziativa Free Play Days rappresenta una delle strategie più efficaci di Microsoft per mantenere vivo l'interesse verso la propria piattaforma di gioco, permettendo agli abbonati di espandere continuamente i propri orizzonti senza costi aggiuntivi oltre a quello dell'abbonamento.

