Gioca ovunque con Lenovo Legion Go: ora disponibile a un prezzo da Black Friday!

Se siete alla ricerca di una console da gaming portatile che offra prestazioni elevate e un design premium, dovreste dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. Infatti, Lenovo Legion Go è disponibile a soli 699€, con un ribasso significativo rispetto al precedente prezzo di 899€. Questo sconto porta il costo allo stesso livello delle migliori offerte del Black Friday, rendendola un’opportunità imperdibile per gli appassionati di gaming.

Lenovo Legion Go, chi dovrebbe acquistarla?

Lenovo Legion Go (qui trovate la nostra recensione completa) è la scelta ideale per i gamer che desiderano portare la propria esperienza di gioco ovunque, senza sacrificare qualità e prestazioni. Dotata di un processore AMD Ryzen Z1 Extreme con 8 core e 16 thread, questa console offre un bilanciamento perfetto tra multitasking e potenza di calcolo, con velocità che raggiungono i 5.1GHz. Le performance di gioco sono fluide e impeccabili, ideali per affrontare titoli impegnativi.

Lo schermo touchscreen da 8.8 pollici WQXGA (2560x1600) con una frequenza di aggiornamento di 144Hz garantisce immagini cristalline e una fluidità impressionante. Ogni dettaglio è valorizzato, permettendo di immergersi completamente nei mondi di gioco. I 16 GB di RAM LPDDR5x-7500 e l’SSD da 1TB assicurano velocità di risposta elevate e spazio sufficiente per installare i vostri titoli preferiti.

Lenovo Legion Go eccelle anche nella gestione termica grazie al sistema Legion Coldfront, che mantiene le temperature ottimali durante le sessioni più intense, preservando le prestazioni a lungo termine. La console è leggera, con un peso di soli 854 grammi, e pensata per accompagnarvi ovunque.

Con un prezzo di 699€, Lenovo Legion Go rappresenta una straordinaria occasione per chi cerca una console portatile dalle caratteristiche premium a un costo competitivo. Se desiderate un dispositivo potente e versatile per il gaming, questa è la soluzione perfetta.

Vedi offerta su Amazon