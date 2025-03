Ghost of Yotei uscirà nel 2025? Arriva una risposta

PlayStation si prepara a un 2025 abbastanza ricco, dopo un 2024 considerato deludente sul fronte delle esclusive.

Tra i titoli più attesi figura indubbiamente Ghost of Yotei, seguito diretto del celebrato Ghost of Tsushima (che trovate su Amazon), che secondo recenti indicazioni potrebbe finalmente materializzarsi sugli scaffali entro la fine del 2025.

A svelare indirettamente la finestra di lancio è stato Andrew Goldfarb, senior communications manager di Sucker Punch, attraverso un annuncio di lavoro pubblicato su X.

La ricerca di uno "specialista esperto di community e supporto" specifica chiaramente che la figura selezionata contribuirà al lancio di Ghost of Yotei previsto nel corso del 2025.

Un'informazione apparentemente ridondante, considerando che il trailer aveva già indicato quest'anno come periodo d'uscita, ma che assume un significato più concreto quando proviene direttamente dallo studio di sviluppo.

Sebbene le date annunciate nei trailer possano spesso subire modifiche e ritardi, l'attiva ricerca di personale dedicato specificamente al lancio conferisce maggiore credibilità alla finestra temporale indicata.

Sucker Punch sembra quindi determinata a rispettare la tabella di marcia, posizionando Ghost of Yotei come uno dei pilastri dell'offerta Sony per il 2025.

Ghost of Yotei non sarà solo nella missione di rilanciare l'appeal delle esclusive PlayStation. Il 2025 vedrà anche l'arrivo dell'attesissimo Death Stranding 2, oltre a nuovi titoli come Saros.

Del resto, la pressione su Sucker Punch è notevole: il primo capitolo (che vedrà anche l'arrivo di un anime) ha venduto oltre 8 milioni di copie e ha rappresentato uno dei maggiori successi della generazione PS4. Replicare quel successo, introducendo al contempo significative innovazioni, sarà la sfida principale per lo studio di Bellevue, che sembra pronto ad affrontarla con determinazione.

Restando in tema, uno dei punti più discussi dell'originale Ghost of Tsushima era il design del mondo aperto: Ghost of Yotei promette di essere meno ripetitivo.