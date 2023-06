Ghost Of Tsushima Director's Cut a meno di metà prezzo! 63% di sconto!

Immergetevi in un mondo straordinario di combattimenti, esplorazioni e avventure ispirate alla tradizione samurai con Ghost Of Tsushima Director's Cut, il celebre titolo che ha conquistato il cuore di milioni di appassionati di videogiochi, ora acquistabile su Amazon con un eccezionale sconto del 63%. Infatti, Ghost Of Tsushima Director's Cut è proposto a soli 29,99€, con un risparmio reale di 51€ rispetto all'usuale prezzo di listino.

Ghost Of Tsushima Director's Cut per PS5 è un'edizione potenziata e migliorata del celebre gioco d'azione a base di samurai che ha incantato milioni di giocatori in tutto il mondo. Nel titolo vestirete i panni di Jin Sakai, ultimo guerriero samurai dell'isola di Tsushima, e vi troverete a fronteggiare l'invasione del letale esercito Mongolo. La vostra missione sarà quella di proteggere il vostro popolo e reclamare la vostra casa, attraverso un mix di abilità da samurai, tattiche di infiltrazione e una maestria nel combattimento senza eguali.

Ghost Of Tsushima Director's Cut presenta un'isola di Tsushima incredibilmente dettagliata e ricca di paesaggi mozzafiato, dai prati fioriti ai boschi rigogliosi, fino alle montagne innevate, tutto grazie alla potenza di elaborazione di PS5. Ma c'è di più: con Ghost Of Tsushima Director's Cut avrete accesso a nuovi contenuti, tra cui una nuova storia ambientata sull'Isola di Iki, una regione non ancora esplorata di Tsushima, piena di luoghi affascinanti, personaggi memorabili e nemici temibili.

Nella nostra recensione, abbiamo affermato che "Ghost of Tsushima Director's Cut è a tutti gli effetti l'edizione definitiva di un gioco che ha saputo sorprendere tutti: grazie alla potenza della nuova console Sony, le magnifiche atmosfere raggiungono un nuovo lustro e la godibilità del prodotto migliora in modo importante. Inoltre, l'espansione ambientata nella nuova isola aumenta sia il computo totale delle ore, sia il grado di approfondimento della storia di Jin Sakai e di quell'angolo remoto che (ne siamo certi) i giocatori esploreranno con piacere da cima a fond.".

