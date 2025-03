Geralt è pronto a tornare: arriva un nuovo romanzo di The Witcher

La saga di Geralt di Rivia sta per arricchirsi di un nuovo, attesissimo capitolo. Dopo nove anni di silenzio narrativo, Andrzej Sapkowski ha infatti deciso di tornare a raccontare le avventure dello strigo più famoso della letteratura fantasy con un romanzo che scava nelle origini del personaggio.

Il Crocevia dei Corvi – questo il titolo del nuovo volume, che in Polonia ha il titolo originale Rozdroże Kruków – porterà i lettori a scoprire un Geralt diciottenne, alle prese con la sua prima missione fuori dalla fortezza di Kaer Morhen, in un periodo cruciale per la formazione del carattere e del destino del protagonista.

Possiamo dire che si tratterà in pratica di un prequel rispetto alle vicende del ben più forgiato Geralt che tutti ci siamo abituati a conoscere. Ed Editrice Nord (che ha già curato gli altri romanzi per l'Italia) ha confermato con una nota stampa che potremo leggere il nuovo libro in italiano dall'autunno di quest'anno.

Un ritorno alle origini dell'iconico strigo

La narrazione ci mostrerà un lato inedito del protagonista, come dicevamo: non avremo di fronte (non ancora, almeno) l'esperto cacciatore di mostri che milioni di fan hanno imparato ad amare, ma un giovane alle prime armi, con meno cicatrici «e più superbia», anticipa l'autore.

Sapkowski ha voluto esplorare quel momento formativo in cui il giovane strigo inizia a comprendere la complessità del suo ruolo in un mondo che lo teme e lo disprezza simultaneamente – e noi videogiocatori sappiamo che si tratta di un aspetto ben approfondito anche nei giochi, dove vestendo i panni dello strigo veniamo lodati e disprezzati in egual modo per le sue doti di cacciatore di mostri.

Dal suo esordio nel 1986 con un racconto breve, l'universo creato da Sapkowski ha conosciuto un'espansione straordinaria: la saga è stata tradotta in oltre 40 lingue, ha venduto più di 30 milioni di copie in tutto il mondo, arrivando anche a ispirare l'amata saga di videogiochi di CD Projekt RED – dal cui successo è poi nata anche la serie Netflix, che si basa su una sua interpretazione dei libri.

Casa Editrice Nord, marchio del Gruppo editoriale Mauri Spagnol, pubblicherà il romanzo in italiano il 30 settembre 2025, in contemporanea mondiale con altri venti editori internazionali. La traduzione sarà affidata ancora una volta a Raffaella Belletti, già curatrice dell'intera opera di Sapkowski per l'editore italiano.

Considerando la crescita esponenziale del fenomeno The Witcher, non sorprende l'entusiasmo per questa pubblicazione è palpabile da parte di Marco Tarò, amministratore delegato di Nord: «Siamo orgogliosi di essere gli editori italiani di questa saga straordinaria che ha appassionato i lettori di tutto il mondo.

The Witcher è uno dei fenomeni di maggior successo degli ultimi anni e noi non vediamo l'ora di poter portare ai suoi lettori italiani questo nuovo, attesissimo romanzo» ha commentato il dirigente, nella nota stampa che ha accompagnato l'annuncio della versione italiana de Il Crocevia dei Corvi.

Per The Witcher 4, invece, bisognerà aspettare un po' di più, ma non temete: CD Projekt ha le idee chiare sulla Ciri di cui ci farà vestire i panni.