The Witcher 4, tutti i segreti del primo trailer svelati

CD Projekt RED ha pubblicato un video dietro le quinte del trailer cinematografico di The Witcher 4, mostrato in anteprima mondiale ai The Game Awards 2024.

Il filmato offre uno sguardo approfondito sul processo creativo dietro la realizzazione del trailer, che ha ufficialmente introdotto Ciri come protagonista principale del nuovo capitolo della saga, sequel di The Witcher 3 (che trovate su Amazon).

Questo dietro le quinte - via IGN US - mette in evidenza il lavoro congiunto tra CD Projekt e Platige Image, lo studio di animazione che ha collaborato con il team polacco nella produzione di cinematiche e trailer sin dai tempi di The Witcher 2: Assassins of Kings.

Nel video, gli sviluppatori parlano delle scelte artistiche e narrative fatte per rappresentare al meglio il mondo di The Witcher in questa nuova fase della saga.

L’attenzione si concentra in particolare su Ciri, la cui centralità nella trama di The Witcher 4 segna un importante cambiamento rispetto ai titoli precedenti, in cui Geralt di Rivia era il protagonista assoluto.

Sebbene il trailer non abbia rivelato dettagli concreti sulla storia o sul gameplay, il video dietro le quinte lascia intendere che il nuovo titolo avrà un’impostazione open world, promettendo una mappa ancora più vasta e dettagliata rispetto ai giochi precedenti.

La scelta di Ciri come protagonista non è casuale: già in The Witcher 3: Wild Hunt, il suo personaggio giocava un ruolo cruciale nella storia e si potevano controllare alcune sue sezioni di gameplay.

Nel video dietro le quinte, gli sviluppatori non confermano né smentiscono un eventuale cameo o coinvolgimento di Geralt, mantenendo il mistero sulla sua presenza nel gioco.

Inoltre, l'uso di Unreal Engine 5 potrebbe portare a un livello di dettaglio visivo e di realismo ancora superiore, con ambientazioni più vaste e interattive, effetti di luce avanzati e un'intelligenza artificiale migliorata per i nemici e gli NPC.

Questo aspetto è particolarmente atteso dai fan, che sperano in un mondo di gioco più dinamico e immersivo, capace di rispondere in maniera più credibile alle scelte del giocatore.

Uno degli aspetti più discussi è la data di uscita. Al momento, CD Projekt non ha ancora annunciato una finestra temporale ufficiale, ma molti ipotizzano che il gioco potrebbe arrivare non prima del 2026, considerando che lo sviluppo è ancora nelle fasi iniziali.

Anche se il gioco è ancora lontano, l’attesa per questo nuovo capitolo non fa che crescere, e sono curioso di vedere come CD Projekt RED riuscirà a innovare una delle saghe più amate del mondo videoludico.