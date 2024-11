Geralt diventa metà uomo e metà cavallo, perché sì

Un modder ha creato una mod per The Witcher 3 che trasforma Geralt in un centauro (sì, avete letto bene).

Sappiamo bene che il terzo capitolo della serie (che trovate su Amazon) è bersaglio dei fan, ma ogni giorno resto stupefatto dalle novità realizzare.

Del resto, mesi fa CD Projekt ha rilasciato anche il REDkit per The Witcher 3: Wild Hunt e The Witcher 3 Next-Gen, quindi è ovvio che sia così.

La mod "Geralt the Centaur" di tale "errornoaccess" permette ai giocatori di trasformare il protagonista in una creatura metà uomo e metà cavallo premendo un corno magico (via VG247).

La mod si ispira a un'illustrazione umoristica di CD Projekt e aggiunge un nuovo oggetto acquistabile dal mercante Bram a White Orchard.

Una volta attivato il tutto, Geralt assume le sembianze di un centauro, mantenendo il suo torso e testa umani ma con il corpo di un cavallo dalla vita in giù.

Nonostante alcuni limiti tecnici, come il ritorno alle gambe umane durante le conversazioni o in pausa, la mod offre un'esperienza di gioco esilarante.

I giocatori possono galoppare, trottare e caracollare per il mondo di gioco a velocità elevate, mantenendo anche la forma di centauro durante i combattimenti.

La mod (scaricabile gratis qui) aggiunge un tocco surreale e comico all'esplorazione del Continente, permettendo situazioni assurde come caricare a tutta velocità contro i soldati nilfgaardiani nel palazzo di Vizima.

Vengono mantenuti anche gli effetti sonori equini originali, aumentando l'effetto comico.

Questa mod si inserisce in una serie di creazioni bizzarre rese possibili dal toolkit REDkit rilasciato quest'anno per The Witcher 3.

La comunità di modder continua quindi a esplorare nuove possibilità creative per espandere e stravolgere l'esperienza di gioco, dimostrando la longevità e la flessibilità del titolo di CD Projekt RED a distanza di anni dalla sua uscita.

A tal proposito, avete visto il contenuto aggiuntivo sviluppato dai fan che riporta la storia in cui Geralt torna a Kaer Morhen e si trova coinvolto nelle vicende della principessa Deidre Ademeyn?