Genshin Impact 5.2 in arrivo: data e prime novità rivelate

L'aggiornamento 5.2 di Genshin Impact verrà rilasciato mercoledì 20 novembre 2024, secondo il consueto programma di sei settimane tra un update e l'altro del popolare gioco free-to-play.

Questo, anche in virtù della versione Xbox del titolo prevista proprio alla fine del mese di novembre.

Durante la diretta prevista per il prossimo 8 novembre verranno svelati i dettagli sui prossimi banner e sui nuovi personaggi in arrivo. Tra questi, sono già stati annunciati ufficialmente Chasca e Ororon.

Chasca è un personaggio 5 stelle di tipo Anemo, probabilmente DPS principale che usa l'arco. Fa parte del clan Flower-Feather nella regione di Natlan.

Ororon è invece un personaggio Electro, presumibilmente 4 stelle, anche lui arciere. Appartiene alla tribù Masters of the Night-Wind di Natlan.

Non è ancora chiaro se sarà presente una nuova missione Archon.I giocatori possono aspettarsi ulteriori dettagli e sorprese durante la livestream ufficiale di presentazione.

Come di consueto, verranno probabilmente distribuiti codici promozionali per ottenere Primogems gratuite in attesa del rilascio dell'aggiornamento.

L'update 5.2 si preannuncia in ogni caso ricco di novità per i fan di Genshin Impact, con nuovi personaggi da collezionare, aree da esplorare ed eventi a cui partecipare.

Non resta che attendere la presentazione ufficiale per scoprire tutti i dettagli di questo atteso aggiornamento (ovviamente troverete tutte le notizie del caso sulle nostre pagine).

