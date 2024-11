Un'altra esclusiva PlayStation starebbe per arrivare su Xbox

Un nuovo rumor suggerisce che Zenless Zone Zero, action RPG attualmente esclusiva PlayStation 5, potrebbe presto arrivare anche su Xbox.

La notizia è stata diffusa da una fonte affidabile sul subreddit dedicato ai leak del gioco, come riportato anche da Windows Central.

Secondo l'informatore noto come "Flying Flame", la versione Xbox di Zenless Zone Zero dovrebbe essere lanciata in concomitanza con l'aggiornamento 1.4 del gioco, previsto per il 18 dicembre 2024.

Questo ha alimentato le speculazioni su un possibile annuncio durante i The Game Awards di Geoff Keighley a inizio dicembre.

Se confermato, si tratterebbe di un'altra importante esclusiva PlayStation che approda su Xbox, dopo l'arrivo del popolare Genshin Impact annunciato questa estate (di cui trovate vari oggetti da collezione su Amazon).

I giochi gacha, tipicamente assenti dalla libreria Xbox negli ultimi anni, sembrano quindi guadagnare terreno anche su questa piattaforma.

Per chi non lo sapesse, Zenless Zone Zero è un hack and slash con elementi gacha ambientato in un mondo post-apocalittico.

Sviluppato da HoYoverse, è un action RPG free-to-play con meccaniche gacha, che ruota attorno alla raccolta di personaggi e al grinding di missioni giornaliere per ottenere valuta di gioco.

È ambientato nella città futuristica di New Eridu, uno degli ultimi baluardi dell'umanità in un mondo devastato da zone interdimensionali chiamate Hollows.

I giocatori vestono i panni dei Proxies, eroi che reclutano Agenti attraverso la storia e il sistema gacha per combattere contro gli Ethereals, misteriose entità interdimensionali che minacciano il mondo.

Il gameplay si concentra su frenetici combattimenti, arricchiti da una trama profonda e curata.

Sebbene il rumor non sia ancora confermato ufficialmente, appare probabile che Zenless Zone Zero arrivi prima o poi su Xbox, considerando i recenti accordi tra Microsoft e HoYoverse per altri titoli come Genshin Impact.

La collaborazione ha portato anche a iniziative di marketing congiunte e bonus per gli abbonati Xbox Game Pass.

L'eventuale arrivo di Zenless Zone Zero su Xbox segnerebbe un ulteriore passo nel crescente supporto di sviluppatori asiatici alla piattaforma Microsoft, unendosi a nomi come SEGA e Square Enix.

HoYoverse non ha ancora commentato ufficialmente le indiscrezioni. Gli appassionati dovranno quindi attendere comunicazioni ufficiali per avere conferme sull'effettivo arrivo di Zenless Zone Zero su Xbox e sulle tempistiche di un eventuale lancio multipiattaforma.

Nella nostra recensione del gioco, vi abbiamo spiegato che si tratta di «un altro centro per Hoyoverse, che è riuscita a creare un free-to-play con un combat system semplice ma per nulla monotono.»

Qui invece trovate un gran numero di guide e non solo, nel caso vogliate dedicarvi a Zenless Zone Zero a breve.