Genshin Impact 4.11 disponibile, ecco le novità e i bonus gratis

Genshin Impact è un titolo molto giocato, tanto che da oggi è disponibile la versione 4.11 del noto titolo free-to-play.

Il gioco si è infatti imposto sul mercato anche soprattutto a una mole di aggiornamenti (potete mettere mano a tanti gadget a tema su Amazon).

Advertisement

Alcune settimane fa sono infatti state rilasciate le novità della versione 4.0 di Genshin Impact, inclusi i bonus gratuiti.

Ora, come riportato anche da PSU, l'ultimo update è finalmente disponibile a partire dalla giornata di oggi, 27 settembre 2023.

miHoYo ha pubblicato le note della patch 4.11 di Genshin Impact, un aggiornamento importante che introduce il supporto per "To The Stars Shining In The Depths".

Ecco, poco sotto, i dettagli dell'aggiornamento divisi per punti:

Nuove aree - Nuove aree di Fontaine ora disponibili Nuovi personaggi "Ordinatore del giudizio inesorabile" Neuvillette (Hydro) (5 stelle) Nuovo equipaggiamento e nuove armi (esempi basati sul grado di perfezionamento 1) Nuova storia principale Nuovo sistema di commissioni giornaliere Nuovi nemici Nuove ricette e altro ancora

La patch corregge anche il comportamento dei nemici, oltre ad aggiustare anche la telecamera, fixare bug grafici e sonori e molto altro. Il download dell'aggiornamento partirà in automatico relativamente a tutte le versioni del gioco attualmente disponibili sul mercato.

Restando in tema, Liu "Dawei" Wei, co-fondatore e attuale presidente di miHoYo, ha parlato delle insistenti accuse di plagio verso Genshin Impact.

Ma non solo: vi ricordiamo che sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.it potete trovare una vera e propria valanga di guide dedicate al free-to-play in questione, nel caso vogliate passarci la fine dell'estate.

Infine, Genshin Impact ora è anche in italiano e se avete deciso di lanciarvi nell'avventura una volta per tutte, che scogli trova un nuovo giocatore e quanto tempo deve dedicargli per iniziare a orientarsi? Ecco la risposta che fa per voi.