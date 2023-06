Gears starebbe per tornare, e potrebbe essere enorme

Gears of War (o Gears) è sicuramente tra i più noti tra quelli appartenenti a Xbox, sebbene da anni i fan chiedono un nuovo capitolo che non sembra palesarsi.

Gears 5 ha dimostrato la forza di un brand che secondo noi ha ancora parecchio da dire.

Mentre l'unica cosa pressoché certa è il film ufficiale dedicato a Gears, è ora il momento di una notizia che potrebbe smuovere le acque.

Come riportato anche da Wccftech, infatti, un nuovo comunicato stampa disponibile in polacco rivela che lo sviluppatore People Can Fly ha appena firmato un accordo di produzione e pubblicazione con Microsoft per un gioco di prossima uscita chiamato Project Maverick, e c'è una buona probabilità che si tratti di un nuovo Gears.

People Can Fly ha una vasta esperienza con questa proprietà intellettuale, avendo realizzato il porting del primo Gears of War per PC nel 2007 e avendo guidato lo sviluppo dello spin-off Gears of War Judgement nel 2013.

Anche il loro gioco più recente, lo sparatutto in terza persona fantascientifico Outriders del 2021, utilizza molti elementi resi popolari dalla serie Gears, come il sistema di copertura.

Nonostante il lancio abbia riscosso un discreto successo, Outriders - pubblicato da Square Enix - non ha generato royalties a lungo termine per People Can Fly. Ciò potrebbe di fatto aver spinto il team polacco a cercare un altro partner.

Ma non solo: sempre ul comunicato stampa ha anche delineato il budget del gioco che sarà fornito da Microsoft, il quale ammonterebbe a ben 30-50 milioni di dollari. Insomma, un budget davvero enorme per un gioco che potrebbe rivelarsi davvero "grosso".

Per chiarire, il documento non cita specificamente Gears, ma la cosa ha molto senso se si guarda al curriculum dello sviluppatore. Staremo a vedere.

Parlando del film, anche se non sono state prese decisioni ufficiali sul casting, Dave Bautista ha fatto sapere di voler interpretare Marcus Fenix in live action, desiderio condiviso anche dal papà del franchise, CliffyB.

Senza contare che Steamforged Games ha annunciato che Gears of War The Card Game, il gioco di carte ufficiale, uscirà nel corso del 2023.

Infine, se volete saperne di più sul precedente Gears 5, recuperate anche la nostra recensione del gioco, sempre e solo sulle pagine di SpazioGames.