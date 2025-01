Gears of War: E-Day potrebbe arrivare prima del previsto

Lo scorso giugno, il trailer di Gears of War: E-Day è stato ufficialmente mostrato al mondo, mandando in brodo di giuggiole i fan del franchise.

Dopo Gears 5 (che trovate su Amazon) la serie è stata parcheggiata in attesa di tempi migliori.

Del resto, anche solo con l'annuncio di Gears of War E-Day, il numero di giocatori che sono tornati su Gears of War è stato esorbitante.

Ora, un nuovo rumor suggerisce che il gioco potrebbe arrivare molto prima di quanto ci aspettassimo. Secondo NateTheHate, noto insider del settore (via Gamereactor), il titolo sarebbe in uscita nell’autunno del 2025.

Se la voce dovesse rivelarsi fondata, il 2025 potrebbe essere un anno straordinario per Microsoft.

La casa di Redmond sembra intenzionata a mettere sul piatto un’offerta irresistibile, con titoli di peso come Doom: The Dark Ages, Avowed e Fable.

L’eventuale arrivo di Gears of War: E-Day non farebbe che rafforzare questa lineup niente male, offrendo ai fan una carrellata di giochi di alto profilo.

Il rumor ha fatto drizzare le antenne soprattutto ai fan di lunga data del franchise, che non vedono l’ora di tornare sul campo di battaglia con Marcus Fenix e Dominic Santiago.

Il trailer mostrato a giugno, con il suo mix di tensione e azione, ha riportato molti alla gloria dei primi capitoli. Ora, sapere che il nuovo titolo potrebbe essere più vicino del previsto non fa che aumentare l’hype.

Con un’eredità così pesante sulle spalle, E-Day dovrà dimostrare di essere all’altezza delle aspettative. Secondo me, difatti, la saga di Gears of War non è "solo" una serie di giochi, ma un vero e proprio simbolo per Microsoft e per i suoi fan.

Il nuovo capitolo - che promette anche di essere graficamente all'altezza - potrebbe segnare una rinascita per il franchise, puntando a un pubblico nostalgico ma anche a nuovi giocatori, in un mercato sempre più competitivo.