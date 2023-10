Gears of War dovrebbe seguire le orme di God of War

La serie di Gears of War è ancora parcheggiata in un angolo in attesa di tempi migliori, sebbene le idee per una ripartenza non mancano.

Non si sa nulla del nuovo capitolo, ma la speranza dei fan è sempre accesa.

Nel mentre, l'attore Dave Bautista, appassionato della saga, è sempre stato in prima linea per convincere tutte le parti interessate a realizzare un film.

In attesa di scoprire se e quando si farà, ora è il papà del franchise CliffyB ha immaginare un soft reboot di Gears of War, realizzato sulla falsariga di quello visto con God of War.

Cliff Bleszinski, che ha creato e progettato la serie presso Epic Games prima di lasciare l'azienda, ha dichiarato che il franchise - che ora è di proprietà di Microsoft - ha bisogno di un reboot.

Parlando con ComicBook, Bleszinski ha spiegato che la serie di Gears ha bisogno di un reboot simile a quello che Kratos ha avuto con il suo gioco del 2018.

Bleszinski ha poi aggiunto che il CEO di Microsoft Gaming Phil Spencer ha il suo numero di telefono ed è «felice di fare da consulente» su qualsiasi futuro capitolo di Gears.

CliffyB ha poi spiegato che il franchise di Gears rimane «vicino e caro» al suo cuore e che ogni tanto torna a guardare le scene della serie su YouTube. Ha dichiarato di essere orgoglioso di ciò che ha contribuito a creare con la popolare serie.

«Sì, mi piacciono i soldi. A chi non piacciono? Mi piace mangiare bistecche di prima scelta e sushi ogni tanto, ma vuoi solo sapere che il tuo lavoro ha [un impatto]. Leggendo i commenti alle scene tagliate di Gears of War, quando Dom muore, la gente dice: 'Ho dovuto mettere giù il controller, io e il mio amico siamo rimasti seduti lì in silenzio e attoniti'», ha detto Bleszinski.

«Il fatto che la gente si faccia tatuare sul corpo qualcosa che hai creato tu è la cosa più lusinghiera».

Microsoft ha acquisito la serie Gears da Epic nel 2014 e ha messo il suo team, The Coalition, a lavorare sul franchise. Finora ha pubblicato i titoli principali della serie, tra cui Gears of War 4 e Gears 5. The Coalition starebbe ora lavorando a Gears 6.

Senza contare che Steamforged Games ha creato Gears of War The Card Game, il gioco di carte ufficiale della serie.

Infine, se volete saperne di più sul precedente Gears 5, recuperate anche la nostra recensione del gioco.