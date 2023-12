Gli auguri di buone feste dall'industria dei videogiochi

Ormai da diversi anni, in occasione delle feste di Natale e della fine dell'anno, software house e publisher si divertono a mandare i loro auguri ai videogiocatori, in modi più o meno originali. Da chi realizza semplicemente un tweet a chi condivide delle cartoline appositamente illustrate, al cui centro sono i protagonisti dei suoi giochi, nessuno si risparmia.

Tanto per fare un esempio, PlayStation (che ha realizzato la cartolina che vedete in copertina) ha pubblicato un vero e proprio post dedicato agli auguri di Natale sul suo PlayStation Blog, dove ha condiviso le cartoline realizzate da altri membri dell'industria.

Sui social, invece, è arrivata un'immagine che mostra la nuova PS5 Slim insieme ai pacchi di Natale, mentre leggiamo «buona feste!» per quello che viene definito come «un anno fantastico per il gaming».

La card di auguri di Insomniac Games, per citare un team di casa Sony, non poteva che essere a tema Marvel's Spider-Man 2.

Quella firmata da Naughty Dog, invece, ha messo insieme i protagonisti dei giochi della celebre software house – tra Joel, Ellie, Nathan Drake e Jak & Daxter.

Più semplice la cartolina di Kojima Productions, che pubblica una foto della sua mascotte Ludens, mentre vi augura buone feste.

Xbox, invece, ha condiviso la sua famiglia di console abbigliata di tutto punto, con immancabili maglioni natalizi. E c'è anche la nuova Xbox Series S nera da 1 TB, ovviamente.

Ninja Theory, attualmente al lavoro su Senua's Saga: Hellblade II, ha pubblicato un addobbo a forma di runa che rimanda proprio a Senua, scrivendo di essere particolarmente «entusiasti per quello che arriverà nel 2024», anno che dovrebbe portare alla release del gioco.

Bethesda Game Studios, invece, che quest'anno ha dato i natali a Starfield, ha pubblicato una foto del Vault-Boy in compagnia di alcune illustrazioni natalizie.

Nintendo ha invece dedicato la sua cartolina di Natale a Pikmin 4, riempiendola degli adorabili esserini che si divertono con i festoni natalizi, mentre sulla TV la famiglia si gode il gioco.

Deliziosa anche la cartolina pubblicata da Bandai Namco sugli account ufficiali di Tekken, dove – in vista di Tekken 8 – come sempre la famiglia Mishima movimenta un po' le cose...

Square Enix si è invece affidata a un collage di istantanee dai suoi giochi, per augurare buone feste – con tanto di mago bianco e mago nero, che richiamano le origini di Final Fantasy.

E, a proposito di FF, sono Cloud, Tifa e Aerith ad augurare buone feste ai fan in attesa di Final Fantasy VII Rebirth.

Tra Sonic e Yakuza, anche SEGA non ha mancato l'occasione di augurare buone feste agli amanti dei videogiochi, con una cartolina davvero adorabile.

Vi segnaliamo anche gli auguri dall'account ufficiale di Cult of the Lamb – sempre ricco di post divertenti – che ha realizzato un presepe dedicato al gioco, con tanto di Natività, Re Magi e perfino la cometa sopra la stalla. Tutto in tema lamb, però.

Tra i tanti auguri, ovviamente vi porgiamo anche quelli della redazione di SpazioGames e del nostro editore 3Labs, per delle buone feste (anche) in compagnia di parecchi videogiochi!