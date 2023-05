GameStop: al via i Pro Days con tantissimi sconti su giochi e console

Dopo l'anticipazione di pochi giorni fa, è il momento del via: il 25 maggio sono cominciate ufficialmente le imperdibili offerte dei GameStop Pro Days, riservate ai videogiocatori del GS Pro Club.

Non sapete ancora di cosa si tratti? Niente paura, ve lo spieghiamo velocemente: al prezzo di 24,99 euro, con il Pro Club potete ottenere l'accesso a esclusivi vantaggi presso i punti vendita GameStop (compreso il negozio online), come l'extravalutazione sull'usato, regali di compleanno e 165 euro che potete spendere tra tempo libero, intrattenimento e food.

Quali sono le migliori offerte dei Pro Days riservati ai membri del Pro Club? Vediamolo nel nostro articolo – e non dimenticate: avete tempo fino al 31 maggio per approfittare degli sconti!

Console e PlayStation VR 2

Maggio è senza dubbio il mese di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (e siete ancora in tempo per partecipare al contest dedicato). Perché allora non cogliere l'occasione per portare a casa una console Nintendo Switch e tuffarsi dai cieli di Hyrule?

Potete portare a casa Nintendo Switch da 32 GB Neon o Grigio a soli 269,98 euro. Se preferite la più piccola della famiglia, Switch Lite, potete trovarla a 199,98 euro in qualsiasi colorazione.

Se, invece, siete fan di Pokémon e desiderate uno schermo OLED, vi attende Switch OLED Edizione Speciale Pokémon Scarlatto e Violetto, ora a 319,98 euro.

Sul fronte delle console Microsoft, invece, trovate la fiammante Xbox Series X con Forza Horizon 5 a soli 489,98 euro (invece di 559,98 euro) e Xbox Series S a 269,98 euro.

I controller wireless ufficiali (che potete usare per giocare in tutta comodità anche su PC) hanno ora un costo di solo 48,78 euro.

Portando a casa invece una PlayStation 5 – in qualsiasi versione o bundle – avrete in omaggio la GS Pro, grazie alla quale potrete accedere a numerosi vantaggi.

Questa è anche l'occasione giusta per entrare nel mondo di PlayStation VR 2: potete portarvelo a casa a 499,98 euro, oppure in bundle con Horizon: Call of the Mountain, ora a 549,98 euro.

Videogiochi dal -20% di sconto

Il 2023 è ricco di uscite e molti di questi videogiochi vi attendono da GameStop a prezzo scontato. Cominciamo con F1 23, in arrivo il 16 giugno e prenotabile al prezzo di 64,78 euro anziché 80,98 euro: un appuntamento imperdibile per chi ama la F1.

I collezionisti fan di Street Fighter 6 potranno trovare l'ambita Mad Gear Box Edition a 239,98 euro, anziché 299,98 euro. E occhio anche a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom: il gioco del momento ora costa solo 56,78 euro.

Tra i giochi in promozione per i Pro Days trovate anche:

Accessori fino al -30% di sconto

Non solo console e videogiochi: i Pro Days di GameStop coinvolgono anche degli accessori da non farsi sfuggire. Pensiamo agli headset Turtle Beach Recon 500, ora a 55,99 euro: compatibili con tutte le console di gioco, vi permettono di godervi un comparto audio eccezionale mentre vi divertite con i vostri titoli preferiti.

Occhi puntati anche sul microfono Trust GXT 258 Fyru USB 4-1, pensato per lo streaming e con quattro pattern di registrazione che lo rendono estremamente flessibile per ogni registrazione: lo trovate a 69,98 euro.

La vostra idea era quella di attendere degli sconti per avere un nuovo controller da affiancare alla vostra Xbox? Allora da GameStop vi attende il Turtle Beach Recon Controller, che potete trovare a 34,99 euro: è il primo controller a unire un audio eccezionale a comandi di gioco intuitivi.

Film in Blu-Ray

Se oltre che voraci videogiocatori siete anche amanti del cinema, durante i Pro Days di GameStop potete trovare anche alcuni dei migliori film in Blu-Ray a prezzi davvero interessanti.

Ad esempio, la stagione 1 di House of the Dragon, in Steelbook 4K Ultra HD + Bluray è proposta al prezzo di 19,98 euro. Se siete più tipi da supereroi, occhi su Batman 4K Ultra HD Steelbook, che portate a casa a soli 4,98 euro.

Giochi da tavolo, Funko Pop e molto altro

Tra le altre proposte in promozione da GameStop, trovate anche i Funko Pop! di Star Wars: The Mandalorian a -30% e anche alcuni giochi da tavolo in sconto del 20%.

Sono previste anche interessanti promozioni sull'usato, che vi permetteranno di portare a casa una console per un po' di sano retrogaming, o magari di tuffarvi nella nuova generazione risparmiando un po'.

I Pro Days sono già in corso e termineranno il prossimo 31 maggio. Quelle elencate in questo articolo sono però solo alcune delle offerte che vi attendono da GameStop, sia online che in negozio.

Per vederle tutte, date un'occhiata alla pagina ufficiale su GameStop.it.