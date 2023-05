GameStop lancia i Pro Days per i giocatori del GS Pro Club

Il 2023 sta iniziando a farsi molto molto caldo, in termini di uscite videoludiche. A tal proposito, la nota catena di rivendita GameStop sta lanciando una nuova iniziativa, che permetterà ai giocatori di approfittare di una settimana di offerte speciali, i Pro Days, che saranno accessibili ai membri del GS Pro Club – l'iniziativa lanciata qualche tempo fa, di cui vi riportammo i dettagli nel nostro articolo.

Apprendiamo così che dal 25 al 31 maggio prossimi, sul sito di GameStop.it e nei punti vendita, saranno lanciate delle promozioni speciali: la catena purtroppo non si sbottona in merito a quali giochi saranno coinvolti nelle offerte, ma invita a iniziare a visitare il suo sito a questo indirizzo per «curiosare tra i tanti giochi disponibili».

In merito al GS Pro Club, si tratta di un abbonamento che vi permette di avere una via prioritaria verso offerte esclusive e l'accesso anticipato alla prenotazione di console speciali o Collector's Edition.

Il prezzo dell'abbonamento è di 24,99 euro all'anno e potete scoprire ulteriori dettagli (o abbonarvi) alla pagina dedicata sul sito della catena.

Tra i vantaggi, GameStop sottolinea «l'extravalutazione del 10% sui titoli usati riportati in negozio, il customer service dedicato o le offerte del mese esclusive, che potete visionare con questo link. E se siete titolari di una tessera L3 o Epic del programma GS+, il passaggio a GS Pro Club è gratuito!».

Attendiamo ora di scoprire che promozioni saranno lanciate con i Pro Days.